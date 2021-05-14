Войти
Lenta.ru

В США назвали способный пережить ядерную войну город России

156
0
0
Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва, в отличие от Лондона и Вашингтона, способна пережить ядерную войну, поскольку защищена «огромным противоракетным щитом», уверяет американский журнал The National Interest.

Издание называет данный российский город наилучшим местом, где можно пережить потенциальный конфликт.

Журнал напоминает, что столицу России будет защищать, в частности, система противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль».

Допускается, что данный комплекс может бороться и с гиперзвуковыми угрозами.

«Учитывая трудности, с которыми сталкивается Россия в плане доходов, еще предстоит выяснить, может ли быть реализован проект А-235», — заключает журнал.

В апреле американское издание 19FortyFive написало, что российские военные «до зубов вооружены» новым оружием.

В ноябре 2020 года на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно протестирована ракета системы А-235 «Нудоль», предназначенная для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) США.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
А-235
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
19.02.2021
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
16.12.2020
«Нудоль» сменит «Амур»
29.12.2018
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель