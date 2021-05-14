В США назвали способный пережить ядерную войну город России

Москва, в отличие от Лондона и Вашингтона, способна пережить ядерную войну, поскольку защищена «огромным противоракетным щитом», уверяет американский журнал The National Interest.

Издание называет данный российский город наилучшим местом, где можно пережить потенциальный конфликт.

Журнал напоминает, что столицу России будет защищать, в частности, система противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль».

Допускается, что данный комплекс может бороться и с гиперзвуковыми угрозами.

«Учитывая трудности, с которыми сталкивается Россия в плане доходов, еще предстоит выяснить, может ли быть реализован проект А-235», — заключает журнал.

В апреле американское издание 19FortyFive написало, что российские военные «до зубов вооружены» новым оружием.

В ноябре 2020 года на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно протестирована ракета системы А-235 «Нудоль», предназначенная для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) США.

Иван Потапов