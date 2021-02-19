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В России заявили о возможности «проредить орбиту» США

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Источник изображения: Кадр: Анатолий Белов / YouTube

Воздушно-космические силы (ВКС) России располагают техническими возможностями и специалистами, способными «проредить орбиты» западных спутников, пишет РИА Новости.

«В случае обострения международной обстановки Россия сможет не только наблюдать за спутниками западных стран, но и эффективно их уничтожать», — заявляется в публикации.

Там же отмечается, что в ноябре 2020 года на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно протестирована ракета системы противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль», предназначенная для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) США.

«В угрожаемый период установки перебросят на заранее подготовленные замаскированные позиции, где они останутся невидимыми для спутников противника до момента пуска», — уверяет агентство.

В ноябре 2020 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в запасе Виктор Мураховский прокомментировал проведенное тогда же Россией последнее испытание новой системы ПРО. По его словам, «возможности ракеты и их ограниченное количество позволяет говорить только о перехвате единичных целей».

В апреле 2018 года Россия успешно испытала модернизированную ракету противоракетной системы ПРС-1М «Амур» (ABM-3 Gorgon по классификации НАТО) на полигоне Сары-Шаган в восточной части Казахстана, предназначенную для защиты Москвы от воздушно-космического нападения и предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.


Иван Потапов

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Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
А-235
ПРС-1М
Проекты
2020-й год
СККП
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