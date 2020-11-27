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Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США

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Источник изображения: Кадр: Минобороны РФ / YouTube

Москва беззащитна перед массированной ракетной атакой со стороны США. Таким образом главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в запасе Виктор Мураховский прокомментировал НСН проведенное Россией последнее испытание новой системы противоракетной обороны (ПРО).

«Но надо понимать, что и возможности ракеты, и их ограниченное количество позволяет говорить только о перехвате единичных целей. То есть она не предназначена для отражения массированных атак по Москве и ее промышленному комплексу», — признал специалист.

По его словам, в ходе испытаний было запущено изделие 53Т6, представляющее собой «модернизованную советскую ракету комплекса А-135». Полковник в запасе напомнил, что в настоящее время только США и Россия обладают полноценной системой ПРО.

В беседе с РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков заметил, что в ходе последнего испытания был задействован мобильный комплекс ПРО А-235 «Нудоль», с принятием на вооружение которого «закончится строительство [российской] эшелонированной системы воздушно-космической обороны».

Об испытании на полигоне Сары-Шаган в Казахстане новой системы ПРО в ноябре сообщило Минобороны России. По словам командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенанта Андрея Демина, новая противоракета «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
А-135
А-235
Компании
Минoбороны РФ
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