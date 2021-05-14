Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в море для испытаний нового оружия

Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" после участия в праздновании Дня Победы в Мурманске вышел в Северодвинск.

- Во время перехода по Баренцеву и Белому морям экипаж совершенствует военно-морскую подготовку, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

В Северодвинске корабль примет участие в завершающем этапе испытаний перспективного ракетного оружия. Тип оружия военные не уточняют, но с 2020 года "Адмирал Горшков" является платформой для тестовых пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон". На начало лета текущего года запланированы еще несколько надводных запусков - в том числе залповый. Ракеты выпустят с интервалом в несколько секунд.

Во второй половине года "Цирконом" будут стрелять с подводного носителя, АПЛ "Северожвинск". До конца года испытания ракеты планируется завершить.

Антон Валагин