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Российская газета

Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в море для испытаний нового оружия

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Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" после участия в праздновании Дня Победы в Мурманске вышел в Северодвинск.

- Во время перехода по Баренцеву и Белому морям экипаж совершенствует военно-морскую подготовку, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

В Северодвинске корабль примет участие в завершающем этапе испытаний перспективного ракетного оружия. Тип оружия военные не уточняют, но с 2020 года "Адмирал Горшков" является платформой для тестовых пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон". На начало лета текущего года запланированы еще несколько надводных запусков - в том числе залповый. Ракеты выпустят с интервалом в несколько секунд.

Во второй половине года "Цирконом" будут стрелять с подводного носителя, АПЛ "Северожвинск". До конца года испытания ракеты планируется завершить.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
СФ
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