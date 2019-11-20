"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук

Дмитрий Литовкин — о развертывании российским Военно-морским флотом группировки ударных средств, не имеющих аналогов в мире

Российские корабли проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая подводная лодка проекта 949А "Иркутск" станут первыми в ВМФ носителями новейших гиперзвуковых ракет "Циркон". В ходе модернизации они получат универсальные пусковые установки 3С14. С их помощью можно применять крылатые ракеты "Калибр", "Оникс", а вскоре и самые современные - "Циркон".

Первый корабль будет передан флоту в 2020 году, второй - в 2022-м. Об этом в ходе поездки на Дальний Восток рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко, отвечающий за новые вооружения. Он стал первым военачальником, обозначившим планы Минобороны по уникальному ракетному вооружению.

Законы стаи

Крылатые ракеты - одно из самых грозных средств нападения. Они могут лететь над гребнями волн, сливаясь с морем и становясь невидимыми для радаров. Могут организовываться в группы и даже принимать решения о том, кто атакует, а кто станет "подсадной уткой" для авиации и систем противовоздушной обороны кораблей. Все это стало возможным еще в середине 70-х годов прошлого века, когда на вооружении нашего флота появилась ракета П-700 "Гранит" - машина размером с истребитель МиГ-21, способная "думать". В ее бортовом компьютере впервые в мире заработал искусственный интеллект, сравнимый с человеческим.

После пуска "Гранит" сам искал цель. Классифицировал ее как одиночный корабль, авианосную группу, конвой или десантный ордер. В его памяти были заложены электронные портреты каждой из потенциальных жертв. Сбором этих данных занимались все наши подводные лодки и надводные корабли, несшие многомесячную боевую службу в Атлантическом и Тихом океанах и многочисленных морях. Но самое интересное начиналось, когда ракета "дожидалась" выхода из шахты последней, 24-й "напарницы". Конструкторы из подмосковного НПО машиностроения особо не афишируют этот момент, когда, выстроившись, словно волчья стая, "Граниты" начинали загонную охоту.

При этом цель может видеть только одна из ракет. Она и сообщит "подельницам", кто это и что. А дальше машины распределят между собой роли "атакующих" и "жертв". Выберут тактику атаки и начнут ее выполнение. При этом, уничтожив главную цель, они тут же перераспределят между собой боевые задачи и начнут крушить другие корабли в группе.

"Гранит" до сих пор стоит на вооружении. Он и сегодня способен пустить на дно самый современный американский авианосец Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд. И дело даже не в деньгах, а в том, что потеря такой боевой единицы будет считаться "неприемлемым ущербом" в современных военных доктринах и причиной окончания любого военного конфликта. Ядерного, в том числе.

"Расплющенный" нос

У нас уже есть преемник "Гранита" - П-800 "Оникс". Вобрав в себя лучшее от предшественника, он стал "стройнее" и намного мощнее. Хотя бы по тому, что, как говорят в НПО машиностроения, в одну пусковую шахту тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 типа "Орлан" или ударных АПЛ проекта "Антей" их входит три. А это значит, что каждый корабль может нести не 24, а 72 ракеты. Но и это не самое интересное. На базе нашей новой ракеты создана российско-индийская машина "БраМос".

Индийцы более открытые люди и не скрывают своих успехов. Благодаря этому мы узнали, что еще несколько лет назад на базе своей разработки они создают гиперзвуковой вариант. Ее макет индийская BrahMos Aerospace Limited неоднократно демонстрировала в ходе международных аэрокосмических салонов. Внешне это была все та же "сигаровидная" машина, но с носом, который выглядел так, как будто его ударил молот. Расплющенный лопатовидный обтекатель напоминал клюв австралийского зверька утконоса. Сам корпус имел рубленую форму.

"Индийский вариант", скорее всего, и есть российская версия машины. Обмануть аэродинамику невозможно. Еще в 2011 году на МАКСе Центральный институт авиационного моторостроения из подмосковного Лыткарина показал, как может выглядеть "гиперзвуковая ракета": все те же словно рубленные топором характерные формы, напоминающие утконоса.

Камень преткновения

По традиции, всем крылатым ракетам нашего флота дают "каменные" имена: "Аметист", "Малахит", "Базальт", "Гранит", "Оникс". Каждая из этих машин как бы становилась кирпичиком в становлении могущества нашего флота. "Аметист" первым в мире стартовал с подводной лодки. "Базальт" стал первой сверхзвуковой ракетой. "Гранит" получил искусственный интеллект, а "Оникс", вобрав в себя все лучшее от предшественников, оказался еще и универсальной платформой для создания машин нового - гиперзвукового - поколения. Таких, как "Циркон".

О том, что его создают, стало известно еще в 2011 году: Минобороны и Минпромторг отчитались, что потратили на это 2 млрд рублей. В прошлом году об этом высказался Владимир Путин в послании Федеральному собранию. А в феврале этого года даже раскрыл тактико-технические характеристики новой ракеты.

"Еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена. А именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета до 9 махов на дальность более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели", - сообщил парламентариям Путин. По его словам, применение ракеты предусмотрено с морских носителей - серийных подводных и надводных кораблей и подводных лодок, в том числе произведенных и строящихся под высокоточные ракеты "Калибр".

"То есть все это будет для нас незатратно", - отметил Путин.

По самым смелым расчетам, полет "Циркона" на 1 тыс. км занимает всего пять минут. Если учесть, что современные системы противовоздушной обороны "плохо" видят и сверхзвуковые ракеты, то удар "Циркона" будет сравним со штыковой атакой: противника видишь, а сделать ничего не можешь.

Потенциальные носители "Циркона"

Самое интересное в том, что "Оникс" сегодня идет на вооружение береговых ракетных войск в составе комплекса "Бастион". Стоит на новейших многоцелевых атомных подводных лодках проекта 955 типа "Ясень". По всей видимости, будет установлен в рамках модернизации на АПЛ проекта "Антей" и крейсерах проекта "Орлан" в качестве замены ракет "Гранит".

Первый из четырех "Орланов" - "Адмирал Нахимов" - уже стоит в доках Северодвинска в ожидании перевооружения. На Дальнем Востоке модернизируют АПЛ "Иркутск". Она первая, а за ней - еще семь подобных кораблей.

"Оникс" находится в "штатном" боекомплекте новейших подводных лодок проекта 885М "Ясень-М". На лодке восемь пусковых установок крылатых ракет. Всего до 2027 года ВМФ планирует также получить семь таких кораблей.

А есть еще малые ракетные корабли "Буяны" и "Каракурты" - носители ракет "Калибр". Их у нас 18 штук. Плюс береговые мобильные ракетные комплексы "Бастион". Они несут службу в Крыму, но недавно отстрелялись и по морской цели в районе Тикси. Показав, что способны отстаивать российские интересы не только на Черном море, но и на дальних арктических рубежах. Как сообщалось, в море вышел еще один потенциальный носитель "Циркона" - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящий в состав Северного флота. Это новый корабль, и на нем стоят все те же 3С14, что дает возможность предположить, что стрелять он будет как минимум "Калибром", а как максимум - гиперзвуковой ракетой.

"Цирконом" можешь ты не быть

Развитие гиперзвуковых технологий не только обеспечивает нам военное преимущество над американским флотом. В ходе МАКС-2019 производитель наших крылатых ракет, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), помимо основной продукции активно пиарила гражданскую. Сегодня ее необходимо производить в рамках диверсификации производства из-за снижения закупок в рамках гособоронзаказа. Можно представить, что "ракетчики" могут предложить для рынка?

Оказалось, это эндопротез тазобедренного сустава из "углерод-углеродного" композита. Согласно пресс-релизу компании, этот материал выдерживает температуру горения 2,5 тыс. градусов и по своим свойствам очень напоминает человеческую костную ткань. Его применяют для защиты гиперзвуковых летательных аппаратов. А в медицине это тот самый идеальный материал, который, в отличие от титана, приживается в человеческом теле и не требует повторных операций для своей замены.

А служит ли этот материал "кожей" для "Циркона" или другого изделия КТРВ - маневрирующего гиперзвукового ядерного блока "Авангард", - совсем неважно. Суть в том, что даже при разработке мощнейших современных ракет отрабатываются технологии, очень нужные в мирной жизни.