Глава NASA заявил, что будет добиваться в США финансирования МКС и после 2024 года

Кроме того, Билл Нельсон собирается пересмотреть проект создания окололунной станции Gateway

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Новый руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон намерен добиваться продолжения ассигнований из американского бюджета на проект МКС и после 2024 года. Об этом он сообщил в опубликованном в среду интервью газете The Washington Post.

Цитируя Нельсона, она пишет, что новый глава NASA собирается "добиваться финансирования Международной космической станции и после истечения срока текущего одобрения" графика ее работы в конце 2024 года. Нельсон выступает за продление работы МКС до 2030 года и за ее замену коммерческим проектом, отмечается в статье. "Считаю, что это естественная преемственность", - сказал про такую схему Нельсон. С его точки зрения, постепенный перевод проекта на коммерческие рельсы возможен, если эксплуатацию МКС продлить до 2030 года. "Речь идет еще о девяти годах. Посмотрите, с какой огромной скоростью развиваются технологии", - отметил глава космического ведомства США.

Кроме того, в публикации говорится, что Нельсон собирается пересмотреть американский проект создания окололунной станции Gateway.

78-летний Нельсон вступил в должность главы NASA 3 мая. Сенат Конгресса США единогласно утвердил его в должности 29 апреля. Президент США Джо Байден внес кандидатуру бывшего астронавта и законодателя Нельсона на рассмотрение Сената в марте.

Выступая 21 апреля в комитете по торговле, науке и транспорту Сената на слушаниях, посвященных изучению его кандидатуры, Нельсон сообщил, что поддерживает продолжение эксплуатации Международной космической станции до тех пор, пока это не ставит под угрозу безопасность ее экипажа. Кроме того, он признал, что сроки возвращения американских астронавтов на Луну могут сдвинуться, хотя NASA по-прежнему готовится к осуществлению первой такой миссии в 2024 году. Нельсон также выразил мнение, что космические исследования Китая, в том числе лунные и с потенциальным участием России, должны вызывать озабоченность у Соединенных Штатов. Наконец, он подтвердил, что намерен добиваться увеличения числа участников предлагаемого Вашингтоном соглашения об освоении Луны, получившего название "Соглашения Артемиды".

Управление проектом МКС осуществляется Россией, США, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством. США израсходовали на программу создания МКС, начатую 20 ноября 1998 года, в общей сложности почти $100 млрд. На борту МКС может работать экипаж до 6 человек. Первоначально планировалось завершить ее эксплуатацию в 2015-2016 годах. В ноябре 2014 года страны - участницы проекта договорились использовать станцию до 2020 года, а затем изменили эти сроки еще раз - как минимум до 2024 года.