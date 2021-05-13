Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM

На держатели истребителя F-15E Strike Eagle подвесили пять крылатых ракет AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Это один из самых современных комплексов такого типа в арсенале Военно-воздушных сил США.

Американцы показали, что F-15E Strike Eagle при желании можно превратить в «стратегический бомбардировщик»: на новых фото запечатлен самолет с рекордным числом крылатых ракет JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

Истребитель впервые загрузили сразу пятью такими ракетами. Проверку провели на территории базы Эглин. Самолет, по-видимому, еще не летал с такой конфигурацией вооружений, но у американцев есть планы по дальнейшим испытаниям.

F-15E c пятью ракетами JASSM Источник изображения: U.S. AIR FORCE

Тест F-15E с пятью AGM-158 провела 85-я испытательно-оценочная эскадрилья — часть 53-го крыла. В марте она испытала вооружение F-15E, оценив способность реактивного самолета нести 15 боеприпасов Joint Direct Attack Munition (JDAM) различных типов. Тесты должны были показать возможность доставки боеприпасов на театр боевых действий в предельно сжатые сроки.

Новые испытания преследуют похожие цели. Предполагается, что проект Project Strike Rodeo позволит небольшим группам F-15E выполнять некоторые из задач, которые ранее выполняли бомбардировщики. Примечательно, что Военно-воздушные силы стремятся увеличить число JASSM и для «стратегов» B-1B. Этого хотят достичь за счет добавления внешних держателей вдобавок ко внутренним.

JASSM Источник изображения: U.S. AIR FORCE

AGM-158 JASSM — высокоточная крылатая ракета, разработанная корпорацией Lockheed Martin. Она предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей с дистанций вне зоны действия средств неприятельских ПВО. Существует несколько версий ракеты. Более поздняя — AGM-158B JASSM-ER — имеет дальность более 900 километров. Масса боевой части составляет 450 килограммов. Скорость полета ракеты — дозвуковая.

F-15E Источник изображения: U.S. AIR FORCE

McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle входит в число самых мощных истребителей-бомбардировщиков современности, хотя первый полет он выполнил в далеком 1986 году. Самолет представляет собой двухместный истребитель, созданный на базе учебно-боевого F-15D.

Развитием семейства F-15 стал Boeing F-15EX, получивший недавно имя Eagle II. Примечательная особенность машины — возможность нести рекордное количество ракет класса «воздух — воздух»: их число может достигать 22 единиц. Первую из таких машин американские ВВС получили в марте этого года.