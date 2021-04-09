Самый тяжеловооруженный истребитель на планете получил новое имя

Американцы назвали свой «новый» истребитель Eagle II. Ранее самолет был известен как Boeing F-15EX. По мнению ряда аналитиков, машину можно считать вершиной развития истребителей четвертого поколения.

Новая версия знаменитого истребителя F-15 — пожалуй, самая громкая и обсуждаемая новинка из мира боевой авиации за последние несколько лет. Теперь машине присвоили новое имя.

Самолет официально назвали Eagle II. Церемонию, на которой машине дали новое имя, провели на территории базы ВВС Эглин во Флориде.

Eagle II Источник изображения: thedrive

Имея потенциальную возможность нести на внешних подвесках до 22 ракет класса «воздух — воздух», глубоко модернизированный F-15 может считаться «самым тяжеловооруженным истребителем» в мире. Машина, помимо прочего, сможет нести гиперзвуковое оружие и целый ряд авиационных средств поражения класса «воздух — поверхность».

В этом году программа прошла несколько ключевых этапов в своем развитии. В феврале машина совершила первый полет, а позже Военно-воздушным силам США передали первый самолет этого типа. Всего американские военные могут получить около 200 таких самолетов. В составе ВВС они дополнят F-22 и F-35.