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Головная испанская подводная лодка Isaac Peral проекта S-80 Plus на воде

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Как сообщают испанские СМИ, 7 мая 2021 года на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене состоялся физический спуск на воду из спускового плавучего дока головной строящейся для военно-морских сил Испании большой неатомной подводной лодки S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus (S-80A). После спуска на воду лодка была отбуксирована к достроечной стенки верфи. Вывод Isaac Peral из эллинга верфи состоялся 16 апреля, а церемония крещения лодки и ее официального спуска на воду (фактически начала перемещения ее в спусковой плавучий док) прошла 22 апреля.

Спущенная на воду головная строящаяся на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене для ВМС Испании большая неатомная подводная лодка S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus (S-80A), 07.05.2021 (с) DOLPHIN CODE / twitter.com/dolphin_code

Сообщается, что на борту лодки во время вывода ее из спускового плавучего дока находились 32 члена уже сформированного экипажа лодки, а также более 50 сотрудников верфи. Выход подводной лодки Isaac Peral на заводские ходовые испытания сейчас намечен на январь 2022 года, а передача ВМС Испании - на февраль 2023 года.

Напомним, что программа проектирования и постройки объединением Navantia для ВМС Испании четырех больших неатомных подводных лодок национального проекта S-80 (затем доработанного в проект S-80 Plus / S-80A) превратилась в долгостройную эпопею. Проектирование S-80 было начато еще в 1991 году. Контракт на постройку четырех лодок этого проекта был выдан испанским флотом объединению Izar (ныне Navantia) в марте 2004 года, с плановой сдачей головной лодки в 2011 году. Строительство головной лодки S 81 Isaac Peral было начато в Картахене в 2005 году, а трех остальных - с 2007 по 2010 годы. Из-за финансовых и технических проблем и ошибок в проектировании строительство лодок затянулось на длительный период, потребовало неоднократного перепроектирования и переделок, а плановая стоимость кораблей возросла с контрактных 1,756 млрд евро до планируемых сейчас 4 млрд евро.

Изначально все лодки S-80 планировались к оснащению воздухонезпвисимой энергетической установкой (ВНЭУ), создание которой велось испанской энергетической компанией Abengoa при участии Navantia с 2003 года, но ее разработка также значительно затянулось. Испанская воздухонезависимая энергетическая установка для подводных лодок проекта S-80 основывается на принципе разложения биоэтанола (BioEtOH) в специальных реакторах-процессорах Coprox с получением водорода высокой чистоты. Получаемый водород вместе с кислородом подается в топливные элементы разработки компании UTC Power. Кислород хранится в жидком виде в криогенном резервуаре высокого давления. Получаемый при разложении биоэтанола углекислый газ удаляется за борт в смеси с морской водой. Мощность ВНЭУ подводной лодки проекта S-80 Plus составляет "не менее 300 КВт", а длительность пребывания и хода лодки в подводном положении должна составить 15 суток.

Лишь в феврале 2020 года объединение Navantia сообщило об успешном завершении стендовых испытаний данной ВНЭУ и ее готовности к серийному производству. Задержки в разработке привели к решению установить ВНЭУ в стадии строительства только на третью (S 83 Cosme García) и четвертую (S 84 Mateo García de los Reyes) подводные лодки проекта S-80 Plus из четырех строящихся, - планируется, что эти две лодки войдут в строй ВМС Испании только в 2027-2028 годах. Первые же две лодки этого типа (S 81 Isaac Peral и S 82 Narciso de Monturiol) достраиваются как дизель-электрические (ввод их в строй сейчас ожидается соответственно, в 2023 и 2024 годах) и должны быть оснащены ВНЭУ только во время прохождения ими первых средних ремонтов.

Подводные лодки проекта S-80 Plus являются крупными кораблями, имея полное подводное водоизмещение 3700 тонн и наибольшую длину 80,81 м.

Физический спуск на воду из спускового плавучего дока головной строящейся на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене для ВМС Испании большой неатомной подводной лодки S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus (S-80A), 07.05.2021 (с) Ivan Urquizar / www.laopiniondemurcia.es

Спущенная на воду головная строящаяся на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене для ВМС Испании большая неатомная подводная лодка S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus (S-80A), 07.05.2021 (с) DOLPHIN CODE / twitter.com/dolphin_code

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Страны
Испания
Компании
Navantia
Проекты
2020-й год
ВНЭУ
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