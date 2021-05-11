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Интерфакс-АВН

Президент Румынии сообщил об участии Байдена в виртуальном саммите государств восточного фланга НАТО

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: Erin Scott / Reuters

Киев. 10 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент США Джо Байден присоединится к встрече по видеосвязи президентов стран-членов восточного фланга НАТО, которая состоится в понедельник, 10 мая, в Бухаресте, сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Рад приветствовать Джо Байдена на саммите стран "Бухарестской девятки", который я принимаю сегодня в Бухаресте", - написал Йоханнис в Twitter в понедельник.

Он отметил, что также вместе с президентом Польши Анджеем Дудой приветствует генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в рамках подготовки к саммиту НАТО с упором на трансатлантические связи, NATO-2030, оборону и сдерживание.

Как сообщает издание DW, ожидается, что главными темами обсуждения на саммите так называемой "Бухарестской девятки" станут безопасность в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.

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Страны
Польша
Румыния
США
Украина
Проекты
NATO
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