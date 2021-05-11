SpaceX профинансирует запуск спутника на Луну криптовалютой Dogecoin

Канадская компания Geometric Energy Corporation (GEC) в воскресенье, 9 мая, объявила о заключении договора со SpaceX о запуске искусственного спутника на Луну в 2022 году. Проект будет полностью профинансирован криптовалютой Dogecoin. Об этом сообщается в пресс-релизе GEC.

Миссию назвали DOGE-1. Обе компании рассчитывают в I квартале 2022 года запустить 40-килограммовый микроспутник на ракете Falcon 9.

По словам руководителя компании Geometric Energy Corporation Сэмюэля Рида, после заключения сделки «такого масштаба» SpaceX и GEC укрепили Dogecoin в качестве «расчетной единицы лунного бизнеса в космическом секторе».

«Миссия продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли. Мы с нетерпением ждем запуска DOGE-1 на Луну», — подчеркнул вице-президент SpaceX по продажам Том Очинеро.

Как отмечается в заявлении, компании считают Doge быстрой, надежной и криптографически безопасной цифровой валютой, и ее сложное устройство позволяет полностью профинансировать коммерческую миссию на Луну.

«Она была выбрана в качестве расчетной единицы для ведения всех дел SpaceX и Geometric Energy Corporation по вопросам, связанным с Луной, и создает прецедент для будущих миссий на Луну и Марс», — говорится в документе.

8 мая глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая в роли ведущего комедийного шоу Saturday Night Live, спрогнозировал, что криптовалюта Dogecoin скоро «захватит мир». По его словам, это началось как шутка на основе интернет-мема, но теперь переросло в реальность. Почти через час после начала шоу Dogecoin опустилась до 48 центов — по сравнению с 66 центами до начала трансляции. После этого наблюдались колебания, но к своей цене до шоу криптовалюта не вернулась.

28 апреля курс Dogecoin на бирже Binance за час поднялся на 24% — с $0,25 до $0,31, после того как Маск упомянул криптовалюту в Twitter.

В начале февраля данная криптовалюта подорожала на рекордные 780%. Очередной скачок цены произошел после публикации Илоном Маском в Twitter слов Doge в ответ на картинку с ракетой-носителем Falcon 9. Цена на криптовалюту в моменте увеличилась на 76%.

29 января стало известно, что в результате стремительного роста курса токена Dogecoin (DOGE) трейдеры за сутки понесли убытки на сумму более $300 млн. Тенденция к ликвидации курса токена обусловлена его колоссальными колебаниями. Еще 28 января его цена составляла менее $0,008, а на следующий день установила новый исторический максимум в $0,087.

Dogecoin — криптовалюта, основанная на алгоритме лайткоина. Система Dogecoin была запущена в декабре 2013 года. Преимущества расчета DOGE — неощущаемый размер комиссии и высокая скорость подтверждения сделок.