Войти
Известия.ru

SpaceX профинансирует запуск спутника на Луну криптовалютой Dogecoin

326
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Канадская компания Geometric Energy Corporation (GEC) в воскресенье, 9 мая, объявила о заключении договора со SpaceX о запуске искусственного спутника на Луну в 2022 году. Проект будет полностью профинансирован криптовалютой Dogecoin. Об этом сообщается в пресс-релизе GEC.

Миссию назвали DOGE-1. Обе компании рассчитывают в I квартале 2022 года запустить 40-килограммовый микроспутник на ракете Falcon 9.

По словам руководителя компании Geometric Energy Corporation Сэмюэля Рида, после заключения сделки «такого масштаба» SpaceX и GEC укрепили Dogecoin в качестве «расчетной единицы лунного бизнеса в космическом секторе».

«Миссия продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли. Мы с нетерпением ждем запуска DOGE-1 на Луну», — подчеркнул вице-президент SpaceX по продажам Том Очинеро.

Как отмечается в заявлении, компании считают Doge быстрой, надежной и криптографически безопасной цифровой валютой, и ее сложное устройство позволяет полностью профинансировать коммерческую миссию на Луну.

«Она была выбрана в качестве расчетной единицы для ведения всех дел SpaceX и Geometric Energy Corporation по вопросам, связанным с Луной, и создает прецедент для будущих миссий на Луну и Марс», — говорится в документе.

8 мая глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая в роли ведущего комедийного шоу Saturday Night Live, спрогнозировал, что криптовалюта Dogecoin скоро «захватит мир». По его словам, это началось как шутка на основе интернет-мема, но теперь переросло в реальность. Почти через час после начала шоу Dogecoin опустилась до 48 центов — по сравнению с 66 центами до начала трансляции. После этого наблюдались колебания, но к своей цене до шоу криптовалюта не вернулась.

28 апреля курс Dogecoin на бирже Binance за час поднялся на 24% — с $0,25 до $0,31, после того как Маск упомянул криптовалюту в Twitter.


В начале февраля данная криптовалюта подорожала на рекордные 780%. Очередной скачок цены произошел после публикации Илоном Маском в Twitter слов Doge в ответ на картинку с ракетой-носителем Falcon 9. Цена на криптовалюту в моменте увеличилась на 76%.

29 января стало известно, что в результате стремительного роста курса токена Dogecoin (DOGE) трейдеры за сутки понесли убытки на сумму более $300 млн. Тенденция к ликвидации курса токена обусловлена его колоссальными колебаниями. Еще 28 января его цена составляла менее $0,008, а на следующий день установила новый исторический максимум в $0,087.

Dogecoin — криптовалюта, основанная на алгоритме лайткоина. Система Dogecoin была запущена в декабре 2013 года. Преимущества расчета DOGE — неощущаемый размер комиссии и высокая скорость подтверждения сделок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
Блокчейн
ИТ
Луна
Похожие новости
29.04.2021
Туристом на орбиту
03.03.2020
Космонавтика Илона Маска
09.01.2018
Чужие победы
20.03.2017
Разбор полетов
24.04.2015
Роскосмос не вынес сверхтяжелую ракету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 07:19
  • 113
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 11.05 06:23
  • 17
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 11.05 05:25
  • 12
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 11.05 05:16
  • 61
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 11.05 03:29
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил о разработке для ВС РФ новой техники радиоэлектронной борьбы
  • 10.05 21:37
  • 5
«Чипокалипсис» вернулся: процессоры Intel и AMD бессильны перед новыми угрозами
  • 10.05 19:07
  • 12
Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины
  • 10.05 18:47
  • 11
Гарант ядерной безопасности России
  • 10.05 15:48
  • 1
Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники исполняется 90 лет
  • 10.05 12:22
  • 2
США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине - Блинкен
  • 10.05 10:32
  • 2194
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 21:34
  • 25
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 09.05 04:43
  • 5
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 08.05 22:18
  • 2
Шойгу доложил Путину о ходе подготовки к параду Победы в Москве
  • 08.05 22:17
  • 3
Столп отечественной микроэлектроники сообщил о гигантском росте выручки по итогам 2020 года