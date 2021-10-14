Специфика перевода Tether TRC20 на карту Сбербанка: как проходит обменная операция?

Криптовалюта Tether создана на основе блокчейна BTC, и ничем не уступает реальной валюте. 1 монета Tether приравнивается к 1 дол. США. В настоящее время это одна из самых востребованных криптовалют. Ее популярность обусловлена стабильностью платежной системы и удобством проведения обменных операций. При желании можно выполнить быстрый перевод из любой точки мира по выгодному курсу.

Если вы хотите произвести обмен Tether TRC20 на Сбер, придется воспользоваться услугами специальных обменных онлайн-пунктов. Это связано с тем, что для обеспечения безопасности своих клиентов Сбербанк России не дает возможности привязывать банковскую карту напрямую к электронному счету. Поэтому, чтобы обналичить криптовалюту, необходимы обменники. С их помощью можно быстро и легко перевести требуемую сумму на счет в Сбербанке за определенную комиссию.

Как происходит обменная операция?

В сети есть множество различных предложений, предусматривающих конвертирование валют. Чтобы не нарваться на мошенников, необходимо выбирать надежный обменный сервис. Сделать это можно, воспользовавшись специальными агрегаторами. С их помощью можно получить массу интересных и полезных сведений по каждой валюте, которые помогут сделать правильный выбор. Такой мониторинговый портал позволяет увидеть статистику по сервисам, актуальный курс, количество положительных отзывов, а также постоянно обновляющиеся новости по каждой криптовалюте.

Сама обменная операция предусматривает прохождение следующих этапов:

Выберите обменник, и перейдите на его официальный сайт. Создайте заявку, введите сумму, которую хотите обналичить, номер карты Сбербанка и свои персональные данные. Онлайн-калькулятор автоматически рассчитает сумму к получению и размер комиссионного сбора. Внимательно ознакомьтесь с правилами обменника, и подтвердите свои действия. Отправьте заявку, и оплатите ее, следуя инструкции сайта. Спустя 10-15 минут проверьте баланс карты Сбербанка.

Как не потерять все свои накопления?

Для того, чтобы обменная операция прошла успешно, следует проявить внимательность при вводе данных. В случае ошибки сумма перевода может быть утеряна навсегда. Выбирая обменный сервис, необходимо обращать внимание на следующие критерии:

Актуальный курс.

Объем резерва.

Размер комиссионного сбора.

Наличие ручного и автоматического режима работы.

Скорость проведения транзакции.

Количество положительных отзывов.

Важно выбрать надежный обменник, который гарантирует защиту персональных данных своих клиентов, скорость и безопасность проводимых транзакций. С большого количества предложений следует выбрать наиболее выгодное.