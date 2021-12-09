Kuna отзывы: у кого пользуется популярностью криптобиржа

Kuna — криптовалютная биржа, зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов. Главный офис криптобиржи находится в Украине. На сайте легко можно найти реальный адрес офиса и данные о владельце. Доступность информации свидетельствует об открытости компании, что, согласно отзывам о Kuna, значительно повышает доверие со стороны пользователей.

Для взиморасчетов используется украинская и российская фиатные валюты, а также доллары США. Kuna управляет Kunawallet, зарегистрированным в Эстонии, и Kuna Fintech Limited, работающей в Великобритании. Чтобы торговать на бирже, пользователям необходимо зарегистрировать учетную запись, а затем внести средства. В отличие от аналогичных международных платформ, с Kuna нет необходимости в обязательной верификации. Клиенту площадки вовсе не нужно предоставлять скан-копии удостоверения личности и / или других документов. Сумма единоразовой транзакции при этом будет ограничена эквивалентом 10 тыс. долларов США. Но количество транзакций не лимитировано.

Безопасность

Считается, что отсутствие тщательной проверки личности не говорит в пользу безопасности платформы. Но Kuna нашла разумную альтернативу в виде двухфакторной авторизации (придется установить приложение Google Authenticator). Во всяком случае, за 7 лет присутствия на рынке биржа ни разу не была взломана. А информации клиентов о том, что они лишились своих средств вследствие хакерской атаки,в Сети вовсе не существует.

Средства пользователей хранятся в холодных кошельках. Безопасность является приоритетом команды разработчиков.

Активы

Пользователям позволяеют оперировать такими криптовалютами, как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK), Bitcoin Cash (BCH), XRP, TRX, BNB, USDT, XLM и другими, а также обменивать их на USD, UAH, RUB. Активы на бирже — это реально существующие средства.

Компания всегда резервирует 100% средств. Поэтому в любой момент каждый желающий может вывести деньги, и это никак не отразится на работе компании.

Преимущества и недостатки, отзывы о Kuna

Несомненные достоинства, отраженные в отзывах о Kuna:

Простой доступ ко всем функциям обмена через мобильное приложение для iOS и Android.

Отличная реферальная программа. Рефоводы могут получать до 75% комиссии за своих рефералов.

Достойная оплата разработчиков новых приложений.

Обменный токен под названием KUN, который был выпущен на блокчейне WAVES и который можно использовать для оплаты PRO-аккаунтов, открывающих более высокие лимиты и даже нулевые комиссии за сделки Мейкера (0% вместо стандартной ставки 0,25%). А также сниженные сборы по тейкер-ордерам (до 0,125% в сравнении со стандартом 0,25%). Токенами KUN оплачивается и листинг новых монет на бирже.

Благоприятные рекомендации реальных криптотрейдеров.

К недостаткам биржи относят:

небольшие объемы;

отсутствия широкой поддержки других фиатных валют, например, EUR.

В общем и целом, если верить отзывам о Kuna, которые можно найти на специализированных сайтах (https://solarcoin.ru/news/birzha-kuna-torgovlya-kriptovalyutoj-otzyvy-registraciya/), это — надежная биржа с хорошим сервисом.

Продукты компании

Для удобства клиентов компания сумела внедрить ряд особенных продуктов.

Kuna Code

Уникальный цифровой код предназначен для перевода средств без комиссий напрямую между пользователями, в том числе и вне биржевого пространства.

Код легко создать как для криптовалютных, так и для фиатных переводов. Активация Kuna Code способствует мгновенному зачислению монет или фиата на баланс. Сервис отличается особой надежностью. Комбинацию из 45 символов подобрать практически невозможно. Воспользоваться ею могут только отправитель и получатель.

Kuna Money

Разработчики предусмотрели возможность покупки / продажи цифровых монет с помощью рублевых и гривневых банковских карт Visa / MasterCard. Сборы составят:

пополнение / снятие в рублях — 0,5% / 3,5%+50 RUB;

в гривнах — 1,5%+5 UAH / 1,5%.

Размер комиссий, по отзывам, соответствует среднерыночному по отрасли.

My Kuna

Услуга позволяет мгновенно пополнять баланс без скрытых расходов и без регистрации. Она применима для разделения счетов или сбора пожертвований. При этом даже не нужно иметь учетную запись на Kuna. Все, что необходимо, чтобы отправлять деньги, настраивать счета или делать пожертвования, — это идентификатор пользователя.

Трейдинг

Принцип трейдинга на Kuna, довольно простой, но отмечен и некоторыми недостатками. Например, многие авторы отзывов о Kuna хотели бы видеть маржинальную торговлю, чтобы новички с минимальным стартовым капиталом могли совершать более крупные сделки.

В остальном, весь процесс стандартен. Необходимо:

Открыть раздел «Торги». Выбрать торговую пару, например, BTC / UAH. Указать тип ордера —- Маркет (по рынку) / Лимит, например, Маркет. Ввести количество ВТС для покупки или продажи. Над блоками покупки/продажи сразу появится цена, которую придется заплатить за желаемое количество монет, либо же сумма, вырученная от обмена BTC на гривны. Кликнуть «Купить / Продать» BTC. Дождаться исполнения ордера.

Лимитные ордера выставляются вручную. При этом нужно указать и количество монет, и цену. Далее приказ попадает в «стакан» и дожидается своего исполнения. Сделка закрывается в том случае, когда находится трейдер, которого устраивают условия.

На криптобирже предусмотрена единая комиссия для Мейкеров (создателей ордера) и Тейкеров (тех, кто принимает условия заявки). Она равняется 0.25 %.

Заключение

Согласно отзывам о Kuna, это — качественная, современная и надежная биржа. Ее услугами охотно пользуются как новички, так и опытные трейдеры. Она удачно сочетает простой понятный интерфейс с широкими возможностями. Все опции доступны на украинском, русском и английском языках.

Компания широко известна не только в Украине и РФ. На платформе часто регистрируются пользователи из Азербайджана, Эстонии, Беларуси, Грузии, Турции, Латвии и Литвы.

Платформа, по отзывам о Kuna, отлично подходит для обработки цифровых валют и фиатных платежей. Она обеспечивает быструю и простую интеграцию, и предоставляет возможность подключаться к нескольким платежным сервисам.