Blue Origin озвучила дату первого пилотируемого полета корабля New Shepard

Blue Origin хочет провести первый старт туристического космического корабля New Shepard с человеком на борту 20 июля. Сейчас за спиной у компании Джеффа Безоса 15 беспилотных запусков: почти все завершились успешно.

О первом полете New Shepard с человеком на борту говорится на официальном сайте Blue Origin. Пилотируемый запуск станет для новой системы шестнадцатым по счету с момента начала испытаний. Билет разыграют на аукционе. «New Shepard отправит своего первого астронавта в космос 20 июля. Мы предлагаем одно место в этом первом полете победителю онлайн-аукциона Blue Origin», — сообщила компания. Торги проведут в три этапа и завершат 12 июня. Выручку от них направят некоммерческой организации Club for the Future.

Первый запуск аппарат совершил 29 апреля 2015 года: он оказался частично успешным. Следующие четырнадцать завершились без серьезных инцидентов и доказали надежность выбранной концепции. Последнее испытание состоялось 14 апреля.

Как капсулу, так и применяемую для ее старта одноступенчатую ракету-носитель можно использовать много раз. Внутри капсулы есть места для шести человек. New Shepard оснащен парашютной системой посадки и оборудован системой аварийного спасения.

New Shepard Источник изображения: Blue Origin

Капсула и ракета разделяются на высоте примерно 40 километров, после чего первая достигает высоты около 100 километров, то есть условной нижней границы космоса. Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку, используя двигатель. Основное предназначение системы — космический туризм.

Успешные испытания New Shepard могут заставить конкурентов действовать активнее. Главным среди них можно считать компанию Virgin Galactic. Недавно она представила новый пилотируемый космоплан VSS Imagine.

VSS Imagine Источник изображения: Virgin Galactic

В России реализовать нечто подобное хотела компания «КосмоКурс», но в итоге ей пришлось отказаться от задуманного: причиной неудачи назвали высокие инвестиционные риски. Помимо этого, ранее дали о себе знать проблемы с местными властями и бюрократические перипетии.

Комплекс от «КосмоКурса» Источник изображения: КосмоКурс

Космический корабль должен был вмещать семь человек: шесть туристов и одного инструктора. Предполагалось, что корабль и ракета будут разделяться на высоте чуть более 60 километров, туристов хотели доставлять на высоту примерно 200 километров. Стоимость билета оценивали в 200-250 тысяч долларов: ставку планировали делать преимущественно на иностранцев. В качестве даты первого пуска называли середину нынешнего десятилетия.