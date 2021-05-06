Пентагон испугался падения обломков китайской ракеты на Землю

Минобороны США заявило, что части ступени китайской ракеты «Чанчжэн-5Б» войдут в атмосферу Земли в эти выходные. Размеры носителя вызывают у американских военных опасения: по их словам, крупные обломки способны повлечь ущерб, если упадут на населенные пункты.

Пентагон следит за траекторией полета китайской тяжелой ракеты Long March 5B («Чанчжэн-5»), которая на прошлой неделе успешно вывела на низкую околоземную орбиту первый модуль новой космической станции. Об этом сообщил представитель американского ведомства Майк Ховард, передает CNN.

По данным военных, отработавшая 18-тонная ступень носителя войдет в земную атмосферу в период с 8 мая, в 04:11 (мск), по 9 мая, в 22:11 (мск), над южной частью Тихого океана, в точке с примерными координатами 27,7 градуса южной широты и 176,7 градуса восточной долготы. Ховард добавил, что точное место входа ракеты в атмосферу Земли пока нельзя определить, ведь она движется со скоростью более 28 тысяч километров в час. Но 18-я эскадрилья ВВС США будет ежедневно обновлять информацию о местоположении «Чанчжэн-5» через сайт Space Track. Как только станет известен день, эксперты смогут предсказать время приземления ракеты в пределах шестичасового окна.

Обычно космический мусор сгорает в атмосфере, а обломки падают в океан и не представляют угрозы для человечества. Однако размеры китайской ракеты вызывают опасения у американских военных и ученых. «Это потенциально не сулит ничего хорошего, — сказал Джонатан МакДауэлл, астрофизик из Гарвардского университета. — В последний раз, когда они (китайцы. — Прим. ред.) запустили ракету Long March 5B, все завершилось огромными металлическими стержнями, летящими по небу и повредившими несколько зданий в Кот-д’Ивуаре. Большая часть сгорела, но некоторые огромные куски металла упали на землю. Нам повезло, что никто не пострадал».

Тем не менее ученый считает, что предпринимать какие-либо меры или паниковать не нужно, поскольку сейчас риск ущерба все же мал. «Если хотите сделать ставку на то, где на Земле что-то приземлится, то ставьте на Тихий океан, потому что Тихий океан — это большая часть Земли. <…> Но это действительно небрежность со стороны Китая. Мы не позволяем объектам весом более десяти тонн падать с неба неконтролируемым образом», — добавил МакДауэлл.

Россиянам тоже не стоит опасаться падения обломков ракеты. По информации «Роскосмоса», хотя наверняка говорить о точке приземления еще рано, часть конструкций ступени сгорят в атмосфере. «Ступень CZ-5B прекратит баллистическое существование ориентировочно в интервале времени c 04:00 (ДМВ) 8 мая по 23:00 (ДМВ) 9 мая», — сказали в пресс-службе госкорпорации.

Китай успешно запустил первый модуль своей космической станции 29 апреля с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. На строительство объекта закладывают примерно год, а срок службы станции оценивают в 10-15 лет. Ее соберут из нескольких модулей, которые планируют выводить на орбиту в разное время.