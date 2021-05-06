Войти
Naked Science

Пентагон испугался падения обломков китайской ракеты на Землю

652
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Минобороны США заявило, что части ступени китайской ракеты «Чанчжэн-5Б» войдут в атмосферу Земли в эти выходные. Размеры носителя вызывают у американских военных опасения: по их словам, крупные обломки способны повлечь ущерб, если упадут на населенные пункты.

Пентагон следит за траекторией полета китайской тяжелой ракеты Long March 5B («Чанчжэн-5»), которая на прошлой неделе успешно вывела на низкую околоземную орбиту первый модуль новой космической станции. Об этом сообщил представитель американского ведомства Майк Ховард, передает CNN.

По данным военных, отработавшая 18-тонная ступень носителя войдет в земную атмосферу в период с 8 мая, в 04:11 (мск), по 9 мая, в 22:11 (мск), над южной частью Тихого океана, в точке с примерными координатами 27,7 градуса южной широты и 176,7 градуса восточной долготы. Ховард добавил, что точное место входа ракеты в атмосферу Земли пока нельзя определить, ведь она движется со скоростью более 28 тысяч километров в час. Но 18-я эскадрилья ВВС США будет ежедневно обновлять информацию о местоположении «Чанчжэн-5» через сайт Space Track. Как только станет известен день, эксперты смогут предсказать время приземления ракеты в пределах шестичасового окна.

Обычно космический мусор сгорает в атмосфере, а обломки падают в океан и не представляют угрозы для человечества. Однако размеры китайской ракеты вызывают опасения у американских военных и ученых. «Это потенциально не сулит ничего хорошего, — сказал Джонатан МакДауэлл, астрофизик из Гарвардского университета. — В последний раз, когда они (китайцы. — Прим. ред.) запустили ракету Long March 5B, все завершилось огромными металлическими стержнями, летящими по небу и повредившими несколько зданий в Кот-д’Ивуаре. Большая часть сгорела, но некоторые огромные куски металла упали на землю. Нам повезло, что никто не пострадал».

Тем не менее ученый считает, что предпринимать какие-либо меры или паниковать не нужно, поскольку сейчас риск ущерба все же мал. «Если хотите сделать ставку на то, где на Земле что-то приземлится, то ставьте на Тихий океан, потому что Тихий океан — это большая часть Земли. <…> Но это действительно небрежность со стороны Китая. Мы не позволяем объектам весом более десяти тонн падать с неба неконтролируемым образом», — добавил МакДауэлл.

Россиянам тоже не стоит опасаться падения обломков ракеты. По информации «Роскосмоса», хотя наверняка говорить о точке приземления еще рано, часть конструкций ступени сгорят в атмосфере. «Ступень CZ-5B прекратит баллистическое существование ориентировочно в интервале времени c 04:00 (ДМВ) 8 мая по 23:00 (ДМВ) 9 мая», — сказали в пресс-службе госкорпорации.

Китай успешно запустил первый модуль своей космической станции 29 апреля с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. На строительство объекта закладывают примерно год, а срок службы станции оценивают в 10-15 лет. Ее соберут из нескольких модулей, которые планируют выводить на орбиту в разное время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
Чанчжэн
Похожие новости
17.12.2020
Большие надежды: о чем говорит успешный старт российской «Ангары»
04.02.2019
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
29.11.2016
Космос по-китайски
26.11.2014
Космонавтика по-китайски
09.06.2011
Космос, который мы еще не потеряли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 18:58
  • 1
Лукашенко лишил званий более 80 экс-силовиков за дискредитирующие поступки
  • 06.05 18:43
  • 17
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 06.05 18:14
  • 5
Флот XXI века: что ждет российских моряков
  • 06.05 17:59
  • 10
Солдат, воспитанный айфоном
  • 06.05 16:40
  • 3
Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины
  • 06.05 16:33
  • 6
Лазер без московской прописки
  • 06.05 15:01
  • 79
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 06.05 13:39
  • 4
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 06.05 13:25
  • 2
"Влетели по полной". Какие страны пострадают от выхода России из ДОН?
  • 06.05 10:56
  • 8
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 06.05 09:08
  • 168
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 05:44
  • 1
На Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы
  • 06.05 05:43
  • 1
В тылу борьбы: как эвакуировали промышленность в начале войны
  • 05.05 21:39
  • 22
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 05.05 20:55
  • 1
Для госкомпаний могут ввести механизм гарантированного заказа у предприятий ОПК