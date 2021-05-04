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Naked Science

Названы сроки передачи атомной многоцелевой субмарины «Казань» российскому ВМФ

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Источник изображения: naked-science.ru

По словам осведомленного источника, передать флоту новую субмарину могут ориентировочно 7 мая. Она станет мощнейшей многоцелевой лодкой в составе ВМФ.

Как заявил источник в военно-промышленном комплексе, подписать приемо-передаточный акт и поднять на субмарине Андреевский флаг могут 7 мая. Ранее передать флоту новую субмарину хотели к концу 2020-го.

«Казань» — головная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М», выступающего в качестве развития проекта 885 (его единственный представитель — лодка К-560 «Северодвинск»). Спуск «Казани» на воду провели 31 марта 2017 года. В сентябре 2018-го субмарина вышла на заводские ходовые испытания.

В качестве основного ударного вооружения субмарины будут выступать ракеты «Калибр» и «Оникс», а также перспективный гиперзвуковой комплекс «Циркон».

Испытания этой ракеты планируют проводить как с надводных, так и подводных носителей. В декабре Минобороны продемонстрировало очередной этап тестов: тогда «Циркон» запустили с борта нового корабля «Адмирал Горшков».

Как заявил в апреле российский министр обороны Сергей Шойгу, завершить испытания комплекса хотят в 2021-м.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
22350
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
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