Войти
ТАСС

Источник: атомную подлодку проекта 885М "Казань" могут передать ВМФ 7 мая

254
1
0
Атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань"
Атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

По словам собеседника агентства, в конце апреля она выполнила контрольный выход в море

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Головная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр "Ясень-М" "Казань" будет передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России ориентировочно 7 мая. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Церемонии подписания приемо-передаточного акта "Казани" и подъема на ней Андреевского флага состоятся ориентировочно 7 мая", - отметил он. По его словам, в конце апреля АПЛ выполнила контрольный выход в море.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник сообщал ТАСС, что подводная лодка будет передана флоту ко Дню Военно-морского флота РФ, который в этом году отмечается 25 июля. Сроки передачи субмарины флоту неоднократно переносились. По предыдущим планам предполагалось, что лодка войдет в состав флота до конца 2020 года. Однако по ряду причин она не выполнила запланированную программу государственных испытаний в установленные сроки. 31 декабря в пресс-службе "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сообщили, что АПЛ "Казань" передадут в 2021 году.

Известно, что программу пусков крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" подлодка в ходе испытаний выполнила в полном объеме. Источник ТАСС сообщал, что в ноябре 2020 года в ходе государственных испытаний с "Казани" был выполнен одновременный залп крылатых ракет с вертикальной пусковой установки и из торпедного аппарата.

Головная АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение субмарин проекта 885/885М - крылатые ракеты "Оникс", "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковые "Цирконы".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
Похожие новости
04.05.2021
Подлодку «Казань» могут передать ВМФ 7 мая
18.02.2021
В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
01.12.2020
АПЛ "Казань" успешно провела новую ракетную стрельбу на испытаниях
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
1 комментарий
№1
04.05.2021 05:16
Надеюсь, что передадут
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 05:16
  • 1
Источник: атомную подлодку проекта 885М "Казань" могут передать ВМФ 7 мая
  • 04.05 05:00
  • 1
Су-30СМ2: всё ближе к Су-35
  • 04.05 02:12
  • 7
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 04.05 02:11
  • 6
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 04.05 01:51
  • 2
В Сети показали, как АК-12 мощно "уделал" американский бронежилет
  • 04.05 01:00
  • 9
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 04.05 00:51
  • 53
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 04.05 00:11
  • 1
Борьба соседей за воду и землю
  • 03.05 22:24
  • 10
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 03.05 22:16
  • 2
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" прибыл на завод для утилизации
  • 03.05 20:33
  • 2
Военнослужащим выдадут электронные пропуска с биометрической информацией
  • 03.05 15:51
  • 219
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 03.05 15:15
  • 4
Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих, военных, дипломатов, главы ЦБ РФ
  • 03.05 05:47
  • 2
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 02.05 13:50
  • 10
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ