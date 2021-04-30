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В составе 18-й гвардейской мотострелковой дивизии сформированы 275-й и 280-й мотострелковые полки

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Как сообщило 28 апреля 2021 года Министерство обороны Российской Федерации, в городе Гусеве Калининградской области командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил командирам вновь сформированных мотострелковых полков армейского корпуса флота исторические знамена 275-го и 280-го стрелковых полков.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Как отметил во время торжественного вручения исторических знамен командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, полки участвовали во всех значимых битвах Великой Отечественной войны, сыграли выдающуюся роль в обороне Москвы и Сталинграда, в боях за Кёнигсберг, внеся весомый вклад в победу над фашисткой Германией.

В рамках мероприятия в гарнизонном Доме офицеров города Гусева была развёрнута передвижная выставка Музея Боевой Славы 18-й дивизии. Соединение, в которое входили 275-й и 280-й полки, было сформировано осенью 1939 года в Новосибирске, боевой путь полки начали под Москвой в июле 1941 года, участвовали в штурме Кенигсберга победной весной 1945 года.

На торжественной церемонии передачи знамен личному составу мотострелковых полков армейского корпуса присутствовали ветераны Вооруженных сил и будущее поколение защитников Отечества - кадеты и юнармейцы.

Комментарий bmpd. Таким образом, в составе сформированной 1 декабря 2020 года в Калиниградской области 18-й гвардейской мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Балтийского флота сформированы 275-й и 280-й мотострелковые полки, которые, видимо, были созданы путем переформирования дислоцированной в Гусеве 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая, в свою очередь, была в 2002 году сформирована на основе бывших частей расформированной 18-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Сообщают, что также в состав 18-й гвардейской мотострелковой дивизии вошли до того существовавшие статусе отдельных 11-й танковый полк (сформирован в 2018 году, дислокация в Гусеве) и 22-й гвардейский зенитный ракетный полк (Калининград). Также, предположительно, в составе дивизии был сформирован (или планируется к формированию) 75-й гвардейский мотострелковый полк с дислокацией в Советске. Ожидается развертывание в составе дивизии артиллерийского полка.

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