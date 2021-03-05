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В Калининградской области сформирована 18-я гвардейская мотострелковая дивизия

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Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, 2 марта 2021 года заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки в соединения и воинские части Балтийского флота (БФ) вручил историческое знамя 18-й [гвардейской] мотострелковой дивизии командиру [11-го] армейского корпуса генерал-майору Андрею Рузинскому.

Вручение боевого знамени 18-й гвардейской мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Балтийского флота, 02.03.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Дивизия впервые была сформирована осенью 1939 года и являлась одним из самых прославленных соединений времен Великой Отечественной войны. В боевых действиях участвовала с июля 1941 года, держала оборону на Днепре, в Смоленской и других областях. За героизм личного состава соединение одним из первых в марте 1942 года получило статус гвардейского и порядковый номер "18".

На завершающем этапе Великой Отечественной войны дивизия штурмовала Кенигсберг и Пиллау, вела бои на Балтийской косе. В конце 1945 года преобразована в 30-ю гвардейскую механизированную дивизию, в 1957 - в 30-ю гвардейскую мотострелковую, в 1964 - в 18-ю гвардейскую мотострелковую. В 2001 году стала 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

Мотострелковая дивизия армейского корпуса Балтийского флота была вновь сформирована 1 декабря 2020 года. В нее входят мотострелковые, танковый и артиллерийский полки.

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