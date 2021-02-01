Формирование 75-го гвардейского мотострелкового полка в Калининградской области

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Возрождение 75-го гвардейского мотострелкового полка

Заброшенные здания военного городка быв. 40-й гвардейской танковой дивизии (город Советск, Калининградская область) источник https://urban3p.ru/object16156

Отрывок сообщения Минобороны РФ : " В Калининградской области продолжается строительство и модернизация инфраструктуры военных городков армейского корпуса Балтийского флота. В настоящее время идёт реконструкция очередной казармы танкового полка в Гусеве, на очереди еще одна казарма, затем будут отремонтированы клуб и санчасть. В этом году военные строители начнут реконструкцию казармы одного из мотострелковых полков, рассчитанной на 400 человек в городе Советске."

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341318@egNews

В городе Советск Калининградской области до 1993 г. дислоцировалась 40-я гвардейская танковая дивизия. В состав дивизии входил 75-й гвардейский мотострелковый полк. В 1993 г. дивизия была преобразована в 10-ю гвардейскую танковую бригаду с упразднением полковой структуры. В 1997 г. бригада расформирована.

Ныне возрожденный мотострелковый полк войдет в состав новой мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса, сформированной 1 декабря 2020 г.

Стоит отметить , что город Советск ( до 1946 г. - город Тильзит) расположен на берегу реки Неман на границе с Литвой, откуда начинается кратчайший сухопутный путь к границе с основной частью России.