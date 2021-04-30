Войти
Naked Science

Китай запустил первый модуль для своей самой крупной орбитальной станции

52
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Поднебесная запустила модуль для своей первой многомодульной орбитальной станции. Предполагается, что ее строительство займет около года.

Китай можно поздравить со стартом активной реализации одной из самых амбициозных космических программ — многомодульной орбитальной станции. Сегодня, 29 апреля, ракета-носитель «Чанчжэн-5В» успешно запустила на низкую околоземную орбиту базовый модуль станции, получивший обозначение «Тяньхэ».

Модуль запустили с космодрома Вэньчан, расположенного в южной провинции Хайнань. «Тяньхэ» включает в себя приборно-агрегатный отсек, жилой модуль и стыковочный отсек. Жилой модуль оборудован кухней, туалетом, разным компьютерным оборудованием, комплексами связи с командным пунктом, а также рядом других систем. «Тяньхэ» можно использовать как автономный обитаемый аппарат.

Основной модуль

Источник изображения: CMSA

Строительство станции должно занять около года, а срок ее службы составит примерно 10-15 лет. Следующий этап — запуск к орбитальной станции беспилотного космического корабля, который осуществят с помощью ракеты «Чанчжэн-7». После этого к станции отправиться пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12», на борту которого будут три тайконавта.

Возможный облик многомодульной станции КНР

Источник изображения: CMSA

Кроме базового модуля, станция получит два лабораторных — «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Общая ее масса может достичь 100 тонн: масса одного «Тяньхэ» составляет более 20 тонн. Всего на борту станции могут разместиться до шести человек (при смене экипажа).

У Поднебесной уже есть опыт эксплуатации орбитальных станции, однако все они были одномодульными. Первый китайский космический аппарат класса орбитальной станции — «Тяньгун-1» — запустили 29 сентября 2011-го. Запуск «Тяньгун-2» состоялся в 2016 году. Ранее КНР планировала создать их аналог в виде «Тяньгун-3», однако в апреле 2016 года стало известно, что запуск модуля отменили для экономии средств, которые решили направить на модульную станцию.

«Тяньгун-1»

Источник изображения: wikipedia

Единственная страна, которая имеет опыт эксплуатации национальной многомодульной орбитальной станции, — это Россия, получившая в наследство от СССР станцию «Мир». Кроме того, она активный участник международного проекта МКС. Это самая большая и дорогая орбитальная станция из всех когда-либо созданных.

Недавно Россия решила построить национальную орбитальную станцию в качестве альтернативы участию в программе МКС. Перспективная ОС будет условным аналогом советского «Мира»: предполагают, что станция получит пять модулей. В качестве базового используют НЭМ, который ранее предназначался для МКС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Тяньгун-1
Тяньгун-2
Тяньгун-3
Проекты
ИТ
МКС
Чанчжэн
Шэньчжоу
Похожие новости
19.04.2021
Китай может запустить первый модуль национальной космической станции в конце апреля
30.10.2019
Советский дух в "божественном сосуде"
29.05.2019
"Нефритовый заяц" уходит в отрыв
17.06.2013
Китай дал старт своей самой продолжительной космической миссии
22.09.2011
Китай построит «Небесный дворец»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 23:27
  • 29
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 22:27
  • 214
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 20:27
  • 1
Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3
  • 29.04 19:43
  • 3
"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км
  • 29.04 18:04
  • 3
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 17:26
  • 12
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече