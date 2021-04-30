Китай запустил первый модуль для своей самой крупной орбитальной станции

Поднебесная запустила модуль для своей первой многомодульной орбитальной станции. Предполагается, что ее строительство займет около года.

Китай можно поздравить со стартом активной реализации одной из самых амбициозных космических программ — многомодульной орбитальной станции. Сегодня, 29 апреля, ракета-носитель «Чанчжэн-5В» успешно запустила на низкую околоземную орбиту базовый модуль станции, получивший обозначение «Тяньхэ».

Модуль запустили с космодрома Вэньчан, расположенного в южной провинции Хайнань. «Тяньхэ» включает в себя приборно-агрегатный отсек, жилой модуль и стыковочный отсек. Жилой модуль оборудован кухней, туалетом, разным компьютерным оборудованием, комплексами связи с командным пунктом, а также рядом других систем. «Тяньхэ» можно использовать как автономный обитаемый аппарат.

Основной модуль Источник изображения: CMSA

Строительство станции должно занять около года, а срок ее службы составит примерно 10-15 лет. Следующий этап — запуск к орбитальной станции беспилотного космического корабля, который осуществят с помощью ракеты «Чанчжэн-7». После этого к станции отправиться пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12», на борту которого будут три тайконавта.

Возможный облик многомодульной станции КНР Источник изображения: CMSA

Кроме базового модуля, станция получит два лабораторных — «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Общая ее масса может достичь 100 тонн: масса одного «Тяньхэ» составляет более 20 тонн. Всего на борту станции могут разместиться до шести человек (при смене экипажа).

У Поднебесной уже есть опыт эксплуатации орбитальных станции, однако все они были одномодульными. Первый китайский космический аппарат класса орбитальной станции — «Тяньгун-1» — запустили 29 сентября 2011-го. Запуск «Тяньгун-2» состоялся в 2016 году. Ранее КНР планировала создать их аналог в виде «Тяньгун-3», однако в апреле 2016 года стало известно, что запуск модуля отменили для экономии средств, которые решили направить на модульную станцию.

«Тяньгун-1» Источник изображения: wikipedia

Единственная страна, которая имеет опыт эксплуатации национальной многомодульной орбитальной станции, — это Россия, получившая в наследство от СССР станцию «Мир». Кроме того, она активный участник международного проекта МКС. Это самая большая и дорогая орбитальная станция из всех когда-либо созданных.

Недавно Россия решила построить национальную орбитальную станцию в качестве альтернативы участию в программе МКС. Перспективная ОС будет условным аналогом советского «Мира»: предполагают, что станция получит пять модулей. В качестве базового используют НЭМ, который ранее предназначался для МКС.