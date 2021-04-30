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ТАСС

Китай осуществил запуск базового модуля национальной космической станции

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Ракета-носитель "Чанчжэн-5"
Ракета-носитель "Чанчжэн-5".
Источник изображения: © EPA-EFE/STR, архив

После выведения в космос модуля "Тяньхэ" Пекин планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2"

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" запустил в четверг на орбиту базовый модуль национальной космической станции. Трансляция ведется Центральным телевидением Китая.

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Базовый модуль получил название "Тяньхэ".

Базовый модуль "Тяньхэ" состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. В составе жилого модуля оборудованы кухня и туалет,есть компьютеры, комплексы связи с командным пунктом, а также другое оборудование. Он может использоваться в качестве автономного обитаемого аппарата и лаборатории. "Тяньхэ" также оборудован шлюзом для выхода членов экипажа в открытый космос.

После выведения в космос базового модуля "Тяньхэ" Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2". После него в космос при помощи ракеты "Чанчжэн-2-эф" будет запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами (так в Китае называют космонавтов) на борту. Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой.

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Они включают в себя доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с тайкунавтами.

Структура станции

Станция будет построена на высоте от 340 до 450 км (на низкой орбите). Она будет иметь Т-образную форму с базовым модулем "Тяньхэ" в середине и двумя пристыкованными по обе стороны лабораторными модулями "Вэньтянь" и "Мэньтянь". После завершения формирования основных элементов станции на ту же орбиту будет выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом. Общий вес станции после завершения ее сборки на орбите с пристыкованным грузовым и пилотируемым кораблями может составить, по разным оценкам, от 70 до 100 тонн.

Она будет способна на постоянной основе принимать трех космонавтов, на временной - до шести (при смене экипажа).

Сборку станции на орбите планируется завершить в 2022 году. По оценке Китайской академии космических технологий, срок ее эксплуатации составит около 15 лет.

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