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Naked Science

В России спустили на воду корабль проекта 12700

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Источник изображения: naked-science.ru

Российские судостроители провели церемонию спуска на воду корабля противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичев». Его могут передать заказчику уже в этом году.

Специалисты Средне-Невского судостроительного завода, расположенного в Петербурге, спустили на воду новый тральщик «Петр Ильичев» проекта «Александрит». Об этом сообщил ТАСС.

«Мы все вместе спускаем новый корабль. <…> Отличный корабль, корабли этого проекта уже показали себя в море очень хорошо <…>», — заявил главнокомандующий Военно-морского флота России Николай Евменов.

«Петр Ильичев»

Источник изображения: Звезда

«Петр Ильичев» заложили в июле 2018 года: это шестой корабль проекта 12700. Строительство тральщиков ведут по заказу ВМФ.

Проект 12700 разработали инженеры Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». «Александрит» — представитель минно-тральных сил нового поколения. Он может эффективно выявлять морские мины на воде и морском грунте, без входа в опасную зону. Для борьбы с минами могут применять различные типы тралов, а также телеуправляемые и автономные подводные аппараты.

Головной корабль серии — «Александр Обухов» — заложили в 2011 году, состав российского флота он пополнил в 2016-м. Водоизмещение (полное) корабля проекта 12700 составляет 890 тонн. Длина тральщика — 61,6 метра, ширина — 10,3 метра. В состав экипажа входят 44 человека. Автономность плавания составляет десять суток. На корабле установили два звездообразных 42-цилиндровых дизельных двигателя М-503М1 мощностью по 2500 лошадиных сил каждый. В носовой части расположили 30-миллметровую шестиствольную автоматическую корабельную артиллерийскую установку АК-306.

Тральщик «Александр Обухов»

Источник изображения: wikipedia

Апрель запомнился для российского судостроения техническим спуском на воду головного «стелс»-корабля проекта 20386. Особенностью корвета считают широкое применение в конструкции новых технических решений, в силу чего корабль иногда называют «инновационным». Среди других особенностей проекта 20386 — компромиссный состав вооружения, а также использование популярной в наше время модульной концепции.

Модель корвета проекта 20386 типа «Меркурий»

Источник изображения: wikipedia

В свою очередь, начало года отметилось спуском на воду нового патрульного корабля проекта 22160 — четвертого представителя серии. По планам, его должны передать ВМФ до конца 2021-го: корабль пополнит состав Черноморского флота. Всего действующая программа предполагает строительство шести таких кораблей. Последние из них — «Виктор Великий» и «Николай Сипягин» — должны передать заказчику в 2022 и 2023 годах.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Компании
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20386
22160
пр. 12700
ЧФ
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