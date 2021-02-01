В Крыму спустили на воду боевой корабль «Сергей Котов»

Российские судостроители провели церемонию спуска на воду нового патрульного корабля проекта 22160. Он стал четвертым представителем серии.

Вчера на керченском судостроительном предприятии «Залив» (Республика Крым) провели торжественную церемонию спуска на воду четвертого патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов», построенного для российского Военно-морского флота. Церемония состоялась при участии начальника Главного штаба ВМФ адмирала Александра Витко и главы Крыма Сергея Аксенова.

Согласно планам, корабль могут передать российскому ВМФ до конца 2021-го. «Сергей Котов» должен будет войти в состав Черноморского флота.

«Сергей Котов» Источник изображения: Министерство обороны РФ

Патрульный корабль «Сергей Котов» формально заложили на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького 8 мая 2016 года, но де-факто строили в Керчи. Головной корабль серии — «Василий Быков» — заложили в 2014 году и передали заказчику в 2018-м.

«Сергей Котов» Источник изображения: Крыимнформ

Всего предполагается построить шесть таких кораблей. Сейчас на Зеленодольском заводе в стапельной стадии строительства находятся два последних представителя проекта 22160: «Виктор Великий» и «Николай Сипягин». Все шесть кораблей проекта 22160 будут нести службу в составе Черноморского флота.

«Сергей Котов» Источник изображения: Крыимнформ

Корабль проекта 22160 предназначен, в частности, для патрулирования территориальных вод, борьбы с контрабандной и пиратами, а также проведения поисково-спасательных работ. Водоизмещение (полное) корабля составляет 1800 тонн, длина — 94 метра, а ширина — 14 метров. В состав экипажа входят 28 человек (до 80 человек с дополнительными членами экипажа).

«Сергей Котов» Источник изображения: ТАСС

Артиллерийское вооружение проекта 22160 состоит из 76,2-миллиметровой универсальной корабельной артустановки АК-176МА. Возможна установка модульного тактического ударного контейнерного вооружения: крылатых ракет «Калибр» или противокорабельных «Уран» Х-35У. По данным из открытых источников, сейчас российский флот такую опцию не применяет, широко используя из контейнерного снаряжения только водолазные модули.

©НТС Севастополь

Сегодня продолжается планомерное переоснащение надводного компонента российского ВМФ. В декабре состав флота пополнился новым корветом «Гремящий» — первым кораблем проекта 20385. Предполагается, что в обозримом будущем он сможет применять гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В 2021-м должны стартовать испытания модернизированного крейсера «Адмирал Нахимов» — потенциально мощнейшего российского надводного корабля. В процессе модернизации его оснастили 80 унифицированными пусковыми установками УКСК 3С14, позволяющими запускать, в частности, упомянутые выше «Цирконы».