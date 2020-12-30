Российский флот получил первый боевой корабль проекта 20385

Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 (заводской номер 1005) выходит с акватории ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в море на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.04.2019.

В состав российского ВМФ вошел корвет «Гремящий» — первый корабль проекта 20385. В перспективе его планируют вооружить гиперзвуковыми ракетами.

О принятии в состав флота первого корвета проекта 20385 сообщило РИА Новости. Церемонию поднятия Андреевского флага провели в Санкт-Петербурге. «Сегодня для ВМФ знаменательное событие. В преддверии Нового года новый, совершенно уникальный по своим техническим характеристикам корабль. <…> Корвет, разработанный ЦКБ “Алмаз”, является дальнейшим развитием проекта 20380», — заявил по этому поводу главком ВМФ Николай Евменов.

Совсем скоро корабль должны перебазировать к месту его постоянной службы — на Тихоокеанский флот. В перспективе он получит еще шесть таких корветов.

«Гремящий» Источник изображения: Nick Grigoriev

Корвет проекта 20385 стал развитием идей, заложенных в проекте 20380. Улучшенный корабль имеет водоизмещение (полное) 2430 тонн. Длина корвета — 106 метров.

«Гремящий» Источник изображения: Nick Grigoriev

Основное отличие от более старого корабля — замена противокорабельных ракет «Уран» на универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 (УКСК), который может применять крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные «Ониксы». Кроме того, в обозримом будущем его можно будет штатно использовать для запуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Сейчас ее активно испытывают. Один из тестов провели совсем недавно: изделие запустили с борта фрегата «Адмирал Горшков». Ракета смогла поразить цель, находящуюся на полигоне, на удалении более 350 километров от места запуска. Скорость полета «Циркона» при этом была выше М=8.

Российское Минобороны представило кадры запуска, на которых новую ракету можно рассмотреть с предельно близкого расстояния.

Запуск «Циркона» / ©ТАСС

По некоторым данным, «Циркон» может поразить цель, находящуюся на дальности до 1000 километров от места старта. Масса боевой части ракеты, по мнению обозревателей, составляет примерно 400 килограммов. Таким образом, попадания одной ракеты будет достаточно для выведения из строя практически любого военного корабля, включая авианосец.

Предполагается, что в числе главных носителей «Циркона» будут фрегаты проекта 22350, к числу которых относится и упомянутый выше «Адмирал Горшков».

Напомним, одним из важнейших событий для российского кораблестроения в этом году стала передача второго такого фрегата — корабля «Адмирал флота Касатонов». Не менее значимым событием была закладка в Керчи двух универсальных десантных кораблей проекта 23900. Первый из них должен пополнить состав флота в 2026 году.