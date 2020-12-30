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ТАСС

Корвет "Гремящий" приняли в состав ВМФ России

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Источник изображения: Александр Демьянчук/ТАСС

В скором времени корвет будет передислоцирован в место постоянной своей службы на Тихоокеанский флот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 принят в состав ВМФ России, на "Северной верфи" в Петербурге на корабле прошла церемония подъема Андреевского флага.

"Сегодня для ВМФ знаменательное событие. В преддверии Нового года [передан] новый совершенно уникальный по своим техническим характеристикам корабль. <...> В ближайшее время корвет будет передислоцирован в место постоянной своей службы на Тихоокеанский флот", - сказал на церемонии главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Он добавил, что еще шесть корветов проекта будут построены для Тихоокеанского флота, в перспективе их планируется оснастить ракетами "Циркон".

"Гремящий" - головной корвет с управляемым ракетным оружием проекта 20385, заложенный на предприятии "Северная верфь" 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года.

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Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Циркон-С 3М22
Компании
Северная верфь
Проекты
20385
ТОФ
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