Разведывательная авиация НАТО стянулась к границам России

Авиация НАТО стянула самолеты-разведчики к границам России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Отмечается, что за активностью российских военных в регионе наблюдают ВВС США, Турции, Италии и «другие заинтересованные стороны».

Ранее сообщалось, что к российским границам в Черном море приблизились самолеты-разведчики в США. Также уточнялось, что у Крыма уже находятся самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Orion Военно-морских сил (ВМС) США. В ближайшее время к нему должны присоединиться беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk и американский противолодочный самолет P-8A Poseidon.

Во вторник, 27 апреля, у границ Крыма заметили турецкий ударно-разведывательный БПЛА Bayraktar TB2. Одновременно с ним вблизи полуострова работали два американских стратегических беспилотника Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint.

Адам Гурьев