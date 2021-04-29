К российским границам в Черном море устремились самолеты-разведчики США

К границам России в Черном море снова устремились самолеты-разведчики, принадлежащие США. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные портала Flightradar.

«У российских границ на Черном море сегодня снова "многолюдно"», — отмечается в публикации.

Так, в районе уже находится самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Orion Военно-морских сил (ВМС) США, который осуществляет мониторинг близ российского полуострова Крым. В ближайшее время к нему должны присоединиться беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk и американский противолодочный самолет P-8A Poseidon.

27 апреля у границ Крыма был замечен турецкий ударно-разведывательный БПЛА Bayraktar TB2. Одновременно с ним вблизи полуострова работали два американских стратегических беспилотника Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint.

Днем ранее к границам Крыма и Кубани также приближались два разведывательных беспилотника RQ-4 Global Hawk ВВС США. Кроме того, в районе зафиксировали пребывание стратегического разведывательного самолета RC-135W ВВС Великобритании.

Марта Ольховская