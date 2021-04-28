Войти
Lenta.ru

Боевой беспилотник Bayraktar заметили у границ Крыма вместе с «гостями из НАТО»

567
0
-1
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Вблизи границ Крыма на севере полуострова заметили турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные портала Flightradar.

На то, что летательный аппарат — это Bayraktar TB2, указывает его позывной «12345678», который уже идентифицировался во время учений «Объединенные усилия — 2020», а также то, что БПЛА взлетел с военного аэродрома в Староконстантинове, — здесь базируется 383-й полк дистанционно-управляемых летательных аппаратов, на вооружении которого находятся эти БПЛА. Кроме того, скорость аппарата составила 230 километров в час, что не является характерным для других самолетов.

Действия Bayraktar TB2 не удалось отследить, так как вскоре после взлета он отключил транспондер. Одновременно с ним вблизи полуострова работали два американских стратегических БПЛА: Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint.

Ранее сообщалось, что к границам Крыма и Кубани приблизились два разведывательных беспилотника RQ-4 Global Hawk ВВС США, а также стратегический разведывательный самолет RC-135W ВВС Великобритании. «Сразу три гостя у границы вдоль Крыма и Кубани», — говорилось в сообщении. Уточнялось, что беспилотники взлетели с авиабазы НАТО в Сигонелле.

В начале апреля Украина договорилась с производителем Bayraktar TB2 о покупке у Турции партии беспилотников. В тот же день один из таких аппаратов, вероятно, поставленных ранее, был замечен в небе над Донбассом.


Адам Гурьев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Турция
Украина
Продукция
Global Hawk
KC-135
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
21.04.2021
Блицкриг как форма суицида
19.04.2021
Всем НАТО к границам: зачем самолеты альянса активизировались у рубежей РФ
21.09.2020
США отрабатывают удары по Сочи и объектам госуправления
21.01.2019
Анализ просчетов ведущих мировых спецслужб
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 13:46
  • 5
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 28.04 13:27
  • 26
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 28.04 13:05
  • 14
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 28.04 12:23
  • 190
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 28.04 12:19
  • 2
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 11:52
  • 4
Гаубица на плече
  • 28.04 11:31
  • 2
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 28.04 11:13
  • 7
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 28.04 04:12
  • 2
Donya-e Eqtesad (Иран): какой сигнал Западу подали российские военные учения в Крыму?
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой