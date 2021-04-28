Боевой беспилотник Bayraktar заметили у границ Крыма вместе с «гостями из НАТО»

Вблизи границ Крыма на севере полуострова заметили турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные портала Flightradar.

На то, что летательный аппарат — это Bayraktar TB2, указывает его позывной «12345678», который уже идентифицировался во время учений «Объединенные усилия — 2020», а также то, что БПЛА взлетел с военного аэродрома в Староконстантинове, — здесь базируется 383-й полк дистанционно-управляемых летательных аппаратов, на вооружении которого находятся эти БПЛА. Кроме того, скорость аппарата составила 230 километров в час, что не является характерным для других самолетов.

Действия Bayraktar TB2 не удалось отследить, так как вскоре после взлета он отключил транспондер. Одновременно с ним вблизи полуострова работали два американских стратегических БПЛА: Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint.

Ранее сообщалось, что к границам Крыма и Кубани приблизились два разведывательных беспилотника RQ-4 Global Hawk ВВС США, а также стратегический разведывательный самолет RC-135W ВВС Великобритании. «Сразу три гостя у границы вдоль Крыма и Кубани», — говорилось в сообщении. Уточнялось, что беспилотники взлетели с авиабазы НАТО в Сигонелле.

В начале апреля Украина договорилась с производителем Bayraktar TB2 о покупке у Турции партии беспилотников. В тот же день один из таких аппаратов, вероятно, поставленных ранее, был замечен в небе над Донбассом.

Адам Гурьев