Запланированные Пентагоном работы по созданию новых ракет-перехватчиков направлены против СЯС России

ЦАМТО, 28 апреля. Запланированные Пентагоном работы по созданию новых ракет-перехватчиков направлены против стратегических ядерных сил России, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как сообщил ранее Блумберг, Пентагон планирует выделить около 18 млрд. долл. на разработку новых перехватчиков ракет из КНДР или Ирана. В конкурсе примут участие компании Lockheed Martin и Northrop Grumman. Планируется производство 31 перехватчика, которые будут поставлены не позднее 2028 года и будут размещаться на Аляске.

"Заявления, что новые противоракеты США якобы предназначены для перехвата иранских и северокорейских ракет – это лукавство. Очевидно, что здесь идет речь о наращивании американских возможностей по перехвату российских межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования. Идет совершенствование американской стратегической ПРО. Учитывая, что США вышли из договора по ПРО от 1972 года, руки у них развязаны", – отметил И.Коротченко.

По его мнению, вероятнее всего, речь идет больше не о создании новых классов противоракет, а о плановой модернизации размещенных на Аляске в шахтных пусковых установках тяжелых ракет-перехватчиков класса GBI (Ground-Based Interceptor).

"Учитывая скромный по меркам США объем финансирования, по всей вероятности, будут совершенствоваться тактико-технические характеристики этого существующего сегмента глобальной американской ПРО: к примеру, GBI получат модернизированную ступень перехвата, будут усовершенствованы их алгоритмы перехвата", – пояснил директор ЦАМТО.

И.Коротченко добавил, что запланированные Пентагоном работы в действительности не затронут возможности российской ядерной триады, включающей Ракетные войска стратегического назначения, ракетоносцы дальней авиации и атомные подлодки с баллистическими ракетами. "Никаких ограничений пока эти американские мероприятия на возможность реализации Россией, при необходимости, концепции ответного ядерного удара возмездия не накладывают", – подчеркнул он.