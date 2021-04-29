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«Роскосмос» создаст «Возврат»

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Источник изображения: Фото: Unsplash

«Роскосмос» создаст космический аппарат «Возврат-МКА-Л», предназначенный для доставки животных к Луне, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт госзакупок.

В заявке госкорпорации отмечается, что посредством «Возврат-МКА-Л» должны осуществляться «медико-биологические исследования совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы». Предварительные работы по «Возврат-МКА-Л» планируется завершить в ноябре 2022 года.

В апреле глава Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что спутник «Бион-М» №2 не будут переделывать в космический аппарат «Ковчег».

В том же месяце заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН космонавт Олег Котов, комментируя слова главы американской компании SpaceX Илона Маска о миссии смертников на Марс, сказал, что «риск фатального исхода при дальних полетах будет пропорционально увеличиваться».


Иван Потапов

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США
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Бион КА
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