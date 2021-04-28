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В России интерпретировали слова Маска о миссии смертников на Марс

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Источник изображения: Фото: NASA / Unsplash

Заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН космонавт Олег Котов прокомментировал слова главы американской компании SpaceX Илона Маска о миссии смертников на Марс. Заявление специалиста передает РИА Новости.

«Слова Илона Маска в данном случае можно интерпретировать в том, что, да, риск фатального исхода при дальних полетах будет пропорционально увеличиваться», — отметил космонавт.

Также Котов с настороженностью отнесся к планам создания «Роскосмосом» посещаемой российской орбитальной станции, поскольку перерывы в присутствии космонавтов на ней «фактически ограничивают наши возможности для проведения медико-биологических исследований длительных и сверхдлительных полетов, которые абсолютно необходимы для того, чтобы готовиться к дальним перелетам в сторону Марса».

В апреле Маск в интервью основателю X Prize Foundation Питеру Диамандису предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле. По словам инженера и бизнесмена, в ходе миссии «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды». По его мнению, в приглашении к полету на Марс должно быть указано, что «предстоит трудное и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым». Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которых ждет «великолепное приключение».


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
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SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
Медицина
МКС
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