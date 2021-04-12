Россия отказалась от запуска в космос «Ковчега» с животными и растениями в ближайшие годы. Об этом рассказал глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов, передает РИА Новости.

Баранов уточнил, что биологический спутник «Бион-М» №2 не будут переделывать в космический аппарат «Ковчег». Технически поменять его орбиту с околоземной на высокоэллиптическую можно, но для этого придется переделать системы корабля. От идеи отказались в связи с тем, что в техзадании следующего «Биона» будут прописаны задачи полета на более высокую орбиту.

Сроки запуска «Биона-М» №2 сохраняются — он полетит на прежнюю орбиту в 2023 году, добавил Баранов.

«Бион-М» №2 планировалось запустить на высоту 20 тысяч километров над Землей в 2024 году на четыре недели. Предлагалось изменить научные задачи запланированной ранее на 2023 год миссии аппарата, в рамках которой животных (мышей, пресмыкающихся, насекомых, растения и микроорганизмы) планировалось отправить на месяц на высоту около 800 километров над Землей, к началу внутреннего радиационного пояса планеты.

Елена Дмитриева