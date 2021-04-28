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Интерфакс-АВН

В Пентагоне заявили, что по их данным Россия уже отвела часть войск от границы с Украиной

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские военные пока не могут определить, будет ли Россия отводить от границы с Украиной все ранее переброшенные туда войска, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Пока рано говорить о том, отводят ли они все свои войска", - приводит слова Кирби агентство Bloomberg.

При этом представитель Пентагона отметил, что, по данным Вашингтона, РФ действительно уже отвела часть войск от границы.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, поставив задачу генштабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приветствовал шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе.

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США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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