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В США назвали «план Б» доставки ядерной боеголовки в Россию

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B-21 Raider
B-21 Raider.
Источник изображения: Фото: U.S Airforce

Использование навигации по звездам позволит обойти блокировку системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS) потенциальными противниками США вроде России и Китая, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание, называя использование вместо GPS навигации по звездам (и спутникам, например, космическим аппаратам Starlink) «планом Б», утверждает, в частности, что перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США получит усовершенствованную систему астрономической навигации.

Журнал отмечает, что в настоящее время по точности астронавигация уступает GPS, и, вспоминая возможности крылатой ракеты SM-62 Snark времен холодной войны, пишет, что, «когда вы доставляете ядерную боеголовку мощностью 3,8 мегатонны, вам не нужны особые навигационные излишества».

В марте издание сообщило, что перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider станет «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» и китайских истребителей пятого поколения J-20.

В январе журнал заявил, что создаваемый компанией Northrop Grumman бомбардировщик B-21 Raider может стать «самым крутым» самолетом в мире.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
J-20
С-400 Триумф
Компании
Northrop Grumman
Проекты
GPS
Ядерный щит
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