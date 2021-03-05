США показали «прорыв» российского С-400

Крупнейшая в мире военно-промышленная компания и главный подрядчик Пентагона, американская корпорация Lockheed Martin, в своем видео на YouTube показала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Speed ​​Racer, сообщает Popular Mechanics.

Журнал отмечает, что Speed ​​Racer разработан секретным подразделением Skunk Works компании с использованием технологии цифрового двойника. «Это либо беспилотник в форме крылатой ракеты, либо крылатая ракета в форме беспилотника», — пишет о представленном изделии журнал, комментируя ролик.

Согласно Popular Mechanics, данный БПЛА может использоваться, в частности, для прорыва вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО), например, китайской HQ-9 и российской С-400 «Триумф», и атаки на командные штабы противников.

В январе издание заявило, что создаваемый компанией Northrop Grumman стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, называемый «убийцей» российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», может стать «самым крутым» самолетом в мире.

Иван Потапов