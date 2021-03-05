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США показали «прорыв» российского С-400

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Источник изображения: inosmi.ru

Крупнейшая в мире военно-промышленная компания и главный подрядчик Пентагона, американская корпорация Lockheed Martin, в своем видео на YouTube показала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Speed ​​Racer, сообщает Popular Mechanics.



Журнал отмечает, что Speed ​​Racer разработан секретным подразделением Skunk Works компании с использованием технологии цифрового двойника. «Это либо беспилотник в форме крылатой ракеты, либо крылатая ракета в форме беспилотника», — пишет о представленном изделии журнал, комментируя ролик.

Согласно Popular Mechanics, данный БПЛА может использоваться, в частности, для прорыва вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО), например, китайской HQ-9 и российской С-400 «Триумф», и атаки на командные штабы противников.

В январе издание заявило, что создаваемый компанией Northrop Grumman стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, называемый «убийцей» российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», может стать «самым крутым» самолетом в мире.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
HQ-9
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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