Американский «убийца» российского С-400 проникнет вглубь территории противника

Перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider станет «убийцей» российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и китайских истребителей пятого поколения J-20. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

В публикации издания отмечается, что внешне B-21 Raider напоминает уменьшенный B-2 Spirit — действующий американский малозаметный стратегический бомбардировщик. Согласно журналу, конструкция нового самолета будет позволять ему проникать вглубь территории противника, оставаясь незамеченным для вражеских радаров.

В марте издание The Drive написало, что правительство США запланировало заключить контракт с представителями американской промышленности, предполагающий обратную разработку теплообменников нагрузки B-2 Spirit. В публикации утверждается, что речь идет, в частности, о необходимости замены сердечника теплообменника.

В январе издание Popular Mechanics заявило, что создаваемый компанией Northrop Grumman бомбардировщик B-21 Raider может стать «самым крутым» самолетом в мире.

Согласно открытым данным, Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют получить не менее 100 единиц B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов. Данные стратегические бомбардировщики должны заменить B-1B Lancer и B-2 Spirit.

Иван Потапов