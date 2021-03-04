США займутся обратной разработкой стелс-бомбардировщика B-2

Правительство США запланировало заключить контракт с представителями американской промышленности, предполагающий обратную разработку теплообменников нагрузки стратегического стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, пишет The Drive.

Согласно американскому изданию, речь идет, в частности, о необходимости замены сердечника теплообменника. Отмечается, что сам теплообменник в производстве холодного воздуха для системы охлаждения использует воздух и этиленгликоль.

«Хотя трудно точно сказать, почему такой подход (обратной разработки — прим. «Ленты.ру») используется сейчас, он указывает на то, что первоначальная документация для данных компонентов недоступна либо производственные процессы и инструменты, используемые при их производстве, больше не существуют», — пишет The Drive.

Издание предполагает, что, например, соответствующая документация могла быть утеряна. The Drive допускает, что подрядчик, изготавливавший подлежащие замене компонеты, мог прекратить свое существование.

Издание отмечает, что устаревание самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США делает задачу обратной разработки для уже серийно не производимых элементов летательных аппаратов все более актуальной. Данную проблему, согласно The Drive, может решить своевременное использование цифровых двойников.

В феврале американский журнал Aviation Week & Space Technology сообщил, что проблемы создаваемого американской корпорацией Northrop Grumman стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider устранены. Издание напомнило, что, вероятно, речь шла о проблемах с воздухозаборниками B-21 Raider, которым требовалась «серьезная переработка».

Иван Потапов