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США устранили проблемы «убийцы» российских С-400

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Источник изображения: Фото: northropgrumman.com

Проблемы создаваемого американской корпорацией Northrop Grumman стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider устранены. О проведенной «серьезной модернизации» самолета рассказал генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США Дьюк Ричардсон, сообщает Aviation Week & Space Technology.

Американский журнал напоминает, что, вероятно, речь шла о проблемах с воздухозаборниками B-21 Raider, которым требовалась «серьезная переработка». «В этой программе нет ничего, что могло бы привести к сбою в стоимости или графике», — заверил военный журналистов в ходе симпозиума Air Warfare.

В январе издание Popular Mechanics заявило, что B-21 Raider, называемый «убийцей» российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», может стать «самым крутым» самолетом в мире.

Согласно открытым данным, ВВС США планируют получить не менее 100 единиц B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов. Данные стратегические бомбардировщики должны заменить B-1B Lancer и B-2 Spirit.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
С-400 Триумф
Компании
Northrop Grumman
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