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Известия.ru

Пентагон предоставил доступ к 175 млн IP-адресам неизвестной фирме

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Washington Post сообщает, что Пентагон передал 175 млн IP-адресов неизвестной фирме. Global Resource Systems получила контроль над 6% всех идентификаторов в интернете. В результате по этому показателю компания обошла крупнейшие провайдеры Америки, передает телеканал «Известия». Минобороны США заявило о проверке адресов на уязвимость. GRS существует меньше года, о ней нет данных в открытом доступе, причем отмечается, что Пентагон не использовал IP-адреса на протяжении многих лет.

Washington Post сообщает, что Пентагон передал 175 млн IP-адресов неизвестной фирме. Global Resource Systems получила контроль над 6% всех идентификаторов в интернете. В результате по этому показателю компания обошла крупнейшие провайдеры Америки, передает телеканал «Известия». Минобороны США заявило о проверке адресов на уязвимость. GRS существует меньше года, о ней нет данных в открытом доступе, причем отмечается, что Пентагон не использовал IP-адреса на протяжении многих лет.

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Россия
США
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