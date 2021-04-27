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В технополисе "ЭРА" разработают ПО для ЭВМ на отечественной элементной базе в интересах ВС РФ

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 26 апреля. . В Военном инновационном технополисе "ЭРА" 23 апреля подвели итоги III Всероссийской научно-технической конференции на тему: "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "АСУ, информационно-телекоммуникационные системы".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, предметом внимания специалистов являлись вопросы применения этих систем и технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Работа конференции проходила в течение двух дней в очно-заочном режиме. На пленарном заседании были заслушаны доклады представителей ведущих научно-исследовательских институтов, государственных структур и органов военного управления. Участники мероприятия выступили с предложениями по развитию технологий спутниковой связи.

В своем докладе начальник управления (развития инновационной инфраструктуры) – заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России полковник Дмитрий Теребов отметил актуальность тематики конференции, которая определяется интенсивным развитием технологий связи, систем управления и коммуникаций.

По его словам, "технополис не стоит в стороне от общемировых трендов. По данному научному направлению на базе технополиса под руководством Главного управления связи Вооруженных Сил, Департамента информационных систем Минобороны России, Главного вычислительного центра активно проводятся исследования по созданию перспективных технологий и проектов в интересах Вооруженных Сил России".

В ходе заседаний секций участники обсудили возможность разработки программного обеспечения для электронных вычислительных машин, функционирующих на отечественных микропроцессорах и операционных системах Linux, направления развития перспективных автоматизированных систем управления и телекоммуникационных технологий.

Непосредственное участие в конференции в очном режиме приняли 32 делегата из 18 организаций, а также в режиме видеосвязи – 112 представителей из 27 организаций.

Наиболее содержательные и интересные доклады будут обобщены в рецензируемом сборнике научных трудов "Вестник Технополиса "ЭРА".

Организатор мероприятия – Военный инновационный технополис "ЭРА" под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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