Войти
ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" рассмотрели способы обеспечения безопасности информсистем на отечественных платформах

441
0
0
Информационная безопасность
Информационная безопасность.
Источник изображения: politikus.ru

ЦАМТО, 26 апреля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" 23 апреля подвели итоги III Всероссийской научно-технической конференции, посвященной состоянию и перспективам развития современной науки по направлению "Информационная безопасность".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, по результатам работы участники конференции признали актуальным развитие научно-обоснованных технических разработок и верификацию формализованных моделей политики безопасности, а также их реализацию в информационных системах, в том числе и функционирующих на отечественных аппаратных платформах.

Как отметили представители ведущих научно-исследовательских институтов, государственных структур и органов военного управления, ключевое значение при этом будут иметь перспективные подходы к оценке эффективности применения средств защиты информации, а также применение современных технологий повышения защиты информации, обрабатываемой в автоматизированных системах военного назначения.

Конференция проходила в течение двух дней. В мероприятии приняли участие 99 делегатов из 35 организаций, в том числе 14 докторов наук и 26 кандидатов наук.

Отдельным событием конференции стала выставка достижений научных лабораторий "День инноваций", где были представлены разработки по направлению "Информационная безопасность".

Организатор мероприятия – Военный инновационный технополис "ЭРА" под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
18.02.2014
Большой десантный корабль Черноморского флота «Саратов» вернулся в состав сил постоянной готовности
12.09.2013
Все контракты жизненного цикла военной техники будут заключены к июню 2014 года
12.07.2012
Источник в МИД назвал "смешными" сообщения об отправке кораблей в Сирию
17.08.2011
Объединенная авиастроительная корпорация рассчитывает поставлять Минобороны РФ более 20 самолетов в год - Погосян
14.04.2009
Российская оборонка берет пример с китайской
27.09.2006
Сергей Иванов обсудит с министром обороны Сингапура перспективы двусторонних отношений в военной сфере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 16:32
  • 179
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:53
  • 1
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:55
  • 1
Гаубица на плече
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой
  • 27.04 03:27
  • 4
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 27.04 00:52
  • 2
Дети силовиков получат преимущественное право зачисления в ведомственные вузы
  • 26.04 20:54
  • 3
Чемезов рассказал об особенностях беспилотной "Арматы"
  • 26.04 18:20
  • 16
Starship SN15 в очередной раз не полетел. Что вообще происходит с «марсианской ракетой» Маска?
  • 26.04 18:13
  • 23
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 17:26
  • 6
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12