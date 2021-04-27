В технополисе "ЭРА" рассмотрели способы обеспечения безопасности информсистем на отечественных платформах

ЦАМТО, 26 апреля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" 23 апреля подвели итоги III Всероссийской научно-технической конференции, посвященной состоянию и перспективам развития современной науки по направлению "Информационная безопасность".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, по результатам работы участники конференции признали актуальным развитие научно-обоснованных технических разработок и верификацию формализованных моделей политики безопасности, а также их реализацию в информационных системах, в том числе и функционирующих на отечественных аппаратных платформах.

Как отметили представители ведущих научно-исследовательских институтов, государственных структур и органов военного управления, ключевое значение при этом будут иметь перспективные подходы к оценке эффективности применения средств защиты информации, а также применение современных технологий повышения защиты информации, обрабатываемой в автоматизированных системах военного назначения.

Конференция проходила в течение двух дней. В мероприятии приняли участие 99 делегатов из 35 организаций, в том числе 14 докторов наук и 26 кандидатов наук.

Отдельным событием конференции стала выставка достижений научных лабораторий "День инноваций", где были представлены разработки по направлению "Информационная безопасность".

Организатор мероприятия – Военный инновационный технополис "ЭРА" под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.