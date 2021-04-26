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Naked Science

Опубликовано первое цветное фото Марса, сделанное вертолетом Ingenuity с воздуха

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Источник изображения: naked-science.ru

Роботизированный беспилотный летательный аппарат-разведчик, оснащенный камерой высокого разрешения, показал, как выглядит марсианская поверхность с воздуха.

Вертолет Ingenuity прислал первое цветное изображение поверхности Красной планеты с воздуха, которое он сделал во время своего второго полета, находясь на высоте пяти метров. На снимок, имеющий разрешение 4208 на 3120 пикселей, попали в том числе следы марсохода Perseverance. «Поле братьев Райт», откуда вертолет стартовал в первый раз, находится в непосредственной близости от аппарата, внизу в центре. На левой и правой частях фото можно рассмотреть опоры Ingenuity.

Сегодня команда Ingenuity планирует третий полет своего вертолета: он должен вновь подняться на высоту порядка пяти метров над ударным кратером Езеро и преодолеть в общей сложности 100 метров, оставаясь в воздухе на протяжении 80 секунд. Первоначальные наборы данных и изображений NASA получит около 07:16 утра по тихоокеанскому времени (18:16 по Москве).

Ingenuity Mars Helicopter создали в Лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Компании AeroVironment Inc., Qualcomm, Snapdragon и SolAero помогали в проектировании и разработке основных компонентов беспилотного аппарата-разведчика, который прибыл на Марс в феврале вместе с ровером Persevarance.

Первый полет вертолета состоялся 19 апреля: Ingenuity поднялся на высоту трех метров и завис над поверхностью Красной планеты на 39,1 секунды. 22-го числа он смог взлететь на пять метров и пробыть в воздухе уже 52 секунды, переместившись при этом на четыре метра в сторону. Всего ученые хотят провести пять вылетов, каждый из которых, как обещают, будет более амбициозным, чем предыдущий.

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