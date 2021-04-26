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Интерфакс-АВН

Силы и войска Северного флота вернулись в пункты постоянной дислокации с учений в Арктике

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Возвращение отряда кораблей Северного флота с учений в Арктике
Возвращение отряда кораблей Северного флота с учений в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения, а также подразделения береговых частей и войск ПВО задействованные в межвидовых командно-штабных учениях (КШУ) по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщил в воскресенье Северный флот (СФ).

"Силы и войска флота, задействованные в КШУ, вернулись в пункты постоянной дислокации", - сказано в сообщении.

В отработке задач учений в Баренцевом море было задействовано более 20 кораблей и судов Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, дивизии ракетных кораблей и вспомогательного флота, сказано в сообщении.

"По оценке, данной главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым, воины-североморцы успешно справились с поставленными задачами первого межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике", - информирует штаб СФ.

По его данным, "в настоящее время силы и войска Северного флота переведены на повседневный режим службы".

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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