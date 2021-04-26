В Пентагоне сочли преждевременным давать оценку заявлениям РФ о снижении военного присутствия вблизи Украины

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - В Минобороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских сил от границы с Украиной, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"В пятницу днем еще слишком рано говорить о конкретных деталях этого", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что США осведомлены о недавних заявлениях РФ по поводу маневров и продолжают наблюдать за ситуацией в регионе.

Также он повторил призывы Вашингтона в адрес России прекратить провокации, уважать территориальный суверенитет Украины, способствовать стабильности вдоль границы с Украиной и в Крыму.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, поставив задачу генштабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приветствовал шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.