Рогозин надеется, что первый модуль орбитальной станции РФ запустят в конце 2025 года

Речь идет о запуске Научно-энергетического модуля, изначально предназначенного для действующей МКС

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Первый модуль новой российской орбитальной станции будет запущен на орбиту в конце 2025 года, рассчитывает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Первый базовый блок мы планируем развернуть в конце 2025 года. Понятно, что того, что есть сейчас у нас, недостаточно, надо будет делать дополнительный узловой модуль, дополнительный еще маленький <...> модуль <...> для ориентации станции. Это понятные работы, которые конструкторы уже наметили. Если поднатужиться, то до конца 2025 года мы это сделаем", - сказал он журналистам в пятницу.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, речь идет о запуске Научно-энергетического модуля, изначально предназначенного для действующей Международной космической станции.