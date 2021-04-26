Yahoo News Japan (Япония): американский адмирал предупредил, что модернизация ядерного оружия в России и Китае проходит быстрее, чем в США

Россия и Китай обгоняют Америку в улучшении ядерного оружия, заявил глава Стратегического командования ВС США. Модернизация ядерного комплекса России завершена на 80%, а в США этот процесс еще практически не начинался. Если они не будут активно инвестировать в ядерную оборону, то могут лишиться доверия союзников.

20 апреля глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая в комитете Сената Конгресса США по делам ВС, заявил, что в России и Китае модернизация ядерного оружия и эксплуатационных возможностей проходит быстрее, чем в США.

По его словам, если США не начнут активно инвестировать в ядерную оборону и инфраструктуру, они могут лишиться доверия союзников.

Ричард отметил, что Россия с большим энтузиазмом относится к модернизации и разработке ядерного оружия. Модернизация ядерного комплекса России завершена на 80%, в то время как в США этот процесс еще практически не начинался, подчеркнул он.

Также Ричард добавил, что Китай модернизирует свой ядерный потенциал и скорость этого процесса настолько велика, что каждую неделю о КНР узнаешь что-то новое. Несмотря на то, что в Китае ядерных ракет намного меньше, чем в США и России, он продолжает наращивать потенциал небывалыми темпами.

Российские и американские стратегические ядерные ракеты ограничены Договором СНВ-III на уровне примерно 1550 единиц. По подсчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в настоящее время Китай обладает 320 ядерными боеголовками.

Сейчас администрация президента Байдена работает над пересмотром ядерной стратегии, которая будет представлять из себя ядерную политику в среднесрочной перспективе. Согласно отчету Бюджетного управления Конгресса за октябрь 2017 года, временное обновление или полная модернизация американской программы создания ядерного оружия может обойтись в 1,2 триллиона долларов.

Комментарии японских читателей

Ndr

Я люблю военную тему, но ядерное оружие меня не интересует по следующим причинам. Во-первых, поскольку оно обладает слишком большой разрушительной силой, пострадают как враги, так и союзники. Если Китай атакует ядерными ракетами крупные американские города, десятки тысяч китайцев погибнут. И наоборот.

Кстати, во время Второй мировой войны многие военнопленные, захваченные США и союзниками, погибли в результате японских налетов. Но правительство США никогда не раскроет эту информацию. Во-вторых, даже если кто-то избежит прямого ущерба, впоследствии от смертоносных осадков пострадает все человечество. Возможно, вы уничтожите вражескую страну, но будет ли это победой? В-третьих, радиация окажет негативное влияние на потомство живых организмов. Если ядерное оружие будет использовано недалеко от Японии, рыба окажется под запретом. Использование ядерного оружия - это дьявольский подарок своим детям.

Канто ромуся

"По подсчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в настоящее время Китай обладает 320 ядерными боеголовками".

Кажется, что немного, но этого вполне достаточно. Даже если до вражеских США долетит всего 5%, это уже 16 ракет. Основные города будут уничтожены.

Какубусося

Если у Японии не будет ядерного оружия, США не смогут защитить ее. К тому же японское ядерное оружие станет подспорьем для американского ядерного потенциала.

Nij

Если разразится Третья мировая война, кто-нибудь обязательно применит ядерное оружие, оказавшись на грани поражения. Слова Эйнштейна о том, что в Четвертой мировой войне будут сражаться палками и камнями, станут пророческими.

Mas

Война - это зло. Странно определять количество орудий убийств. В начале войны правила соблюдаются, но потом все забывают о них, поэтому некоторые считают, что на войне не может быть никаких правил. Так или иначе обладать ядерным оружием хорошо, но надеюсь, применено оно не будет.

Kaz

Модернизация ядерного оружия - это и есть деяние дьявола. Чтобы добиться большей гегемонии, Россия и Китай идут на это. Но чтобы РФ и КНР не применили ядерное оружие, у США оно должно быть еще более продвинутым. Это большое противоречие, но пока есть Китай и Россия, с этим ничего не поделаешь.

Observation balloon

Россия и Китай постоянно отстают от США в области вооружений. Но, если не модернизировать, сила сдерживания работать не будет.

Ale

США постоянно хотят быть первыми в мире. Поэтому они начинают нервничать, если другие страны прогрессируют хотя бы немного. Но как другие страны относятся к американской военной мощи? В США когда-нибудь думали об этом?

Sou

Чтобы укрепить японо-американский союз, Японии нужно ядерное оружие. Но сначала надо избавиться от трех правил.

https110

Поскольку ядерное оружие - это сила сдерживания, у Японии с ее малочисленной армией должно быть много ядерных ракет. Прекрасные японские технологии необходимо применить для создания атомных авианосцев, подводных лодок и первых в мире атомных истребителей. Надо удивить этим весь мир! Китай и Россия не победят Японию!