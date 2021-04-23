Starship SN15 в очередной раз не полетел. Что вообще происходит с «марсианской ракетой» Маска?

Огневые испытания уже 15-го номерного прототипа многоразовой космической системы Starship изначально были запланированы на прошлые выходные, а полет на высоту в 10 километров — на 20 апреля. Но ни то, ни другое мероприятие так и не состоялось, несмотря на многократно анонсированные перекрытия дорог около деревеньки Бока-Чика (с недавних пор также известной как Starbase) и разрешение регуляторных органов (FAA). Задержка составляет уже около недели, новая дата прожига двигателей назначена на пятницу. А пока разбираемся, что там в Техасе у SpaceX с этим проектом происходит и стоит ли переживать (или злорадствовать, кому что ближе) из-за очередных переносов.

Перво-наперво анонс: вероятнее всего, огневые испытания здорово переработанного прототипа Starship SN15 состоятся в пятницу, 23 апреля. Издание Independent пишет, что обитателям соседней с техасским космодромом SpaceX деревни Бока-Чика придется в этот день временно эвакуироваться. Это уже не просто закрытие дорог, которое может быть вызвано простой перевозкой крупногабаритных конструкций, а полноценная мера предосторожности на случай непредвиденного исхода тестов.

Несколько постоянно проживающих в радиусе пары километров от стартового стола людей получили уведомления, что в пятницу они могут услышать полицейские сирены с полудня до 20:00 по местному времени. Когда это произойдет, во избежание возможных травм им необходимо выйти из любых строений и встать подальше от окон и других стеклянных конструкций. А лучше вообще съездить всей семьей (включая домашних животных) отдохнуть куда-нибудь. Риск аварии минимален, но если с прототипом что-то произойдет, его баки могут лопнуть, а ударная волна имеет все шансы повыбивать окна в Бока-Чика.

Двигатель Raptor с серийным номером 56 сняли с прототипа Starship и увезли в неизвестном направлении. Источник: ©bocachicagal, NASASpaceFlight

Количество теплозащитных плиток на прототипах с каждым разом растет. Источник: ©bocachicagal, NASASpaceFlight

SN15 — новая глава и/или маленький шажок

Как сообщил сам Илон Маск еще в конце марта, прототип под номером 15 получит сотни улучшений, касающихся структуры летательного аппарата, авионики (бортовой электроники), программного обеспечения и двигателей. Что конкретно входит в этот список, не оглашалось, но некоторая информация известна. Как минимум в SN15 радикально переработаны трубопроводы подачи топлива и на него установят новую версию двигателей Raptor.

Причем изменения в устройстве двигателей заметны даже непрофессионалам: у них сильно по-другому устроены все трубопроводы вокруг камеры сгорания. Это хорошо видно на снимках, сделанных волонтерами — наблюдателями проекта NASASpaceFlight, которые буквально круглосуточно дежурят около «Звездной базы» SpaceX в Бока-Чика. Тема на форуме с актуальными зрелищными снимками пополняется почти каждый день. Именно этим энтузиастам мы обязаны оперативной информацией о состоянии проекта Starship.

Насколько эти «сотни улучшений» повышают шансы SN15 на успешную посадку, сказать пока невозможно. Напомним, со взлетом, переворотами в воздухе и планированием у прототипов Starship все более-менее в порядке. Маск поставил своей космической компании поистине колоссальную задачу: «научить» ракету садиться до того, как она начнет летать на орбиту. Предыдущее детище SpaceX — частично многоразовый носитель Falcon 9 — эксплуатировали четыре года, прежде чем его первую ступень удалось успешно посадить на площадку. А до регулярных удачных приземлений прошло еще два года. Кстати говоря, над большим количеством неудачных попыток посадить ракету иронизировали даже сами сотрудники SpaceX, выпустившие в свое время потрясающий ролик, ставший интернет-классикой.

В случае Starship так не получится: это изначально многоразовая система, причем ее повторное использование должно быть быстрым. Ее бессмысленно начинать эксплуатировать без гарантированной посадки обратно. Вероятно, именно поэтому SN15 уделяют так много внимания: четыре полета подряд показали, что с процедурой перехода из горизонтального управляемого падения к торможению ракетными двигателями в вертикальном положении есть большие проблемы. Прототипы SN8 и SN9 разбились из-за некорректно сработавших при посадке двигателей, SN10 смог сесть, но слишком жестко (в результате через несколько минут все равно взорвался), а SN11 вовсе разорвало в клочья еще в воздухе.

Колоссальный кран Fagioli увозят от тестового стартового стола, где стоит SN15. Источник: ©bocachicagal, NASASpaceFlight

Вот такие забавные бирки с исправлениями можно заметить на деталях второго прототипа Super Heavy (BN-2). То ли чья-то ошибка вовремя замечена, то ли сказывается своеобразный подход SpaceX к испытаниям — дизайн тестовых конструкций меняют прямо на ходу. Источник: ©bocachicagal, NASASpaceFlight

Так что с точки зрения всего проекта 15-й прототип навряд ли можно назвать новой главой, это лишь очередная итерация «зародыша» Starship. Но на этом конкретном этапе программы от реализованных в нем решений зависит слишком многое. Поэтому его испытания важны — как с точки зрения развития системы Starship — Super Heavy, так и с точки зрения ближайшего будущего многоразовых ракет.

Кипучая деятельность на Starbase

Судя по тому, что видно со стороны, единственные, кто не испытывают никаких сомнений в необходимости безостановочно двигаться вперед, — это сотрудники SpaceX. На площадке компании (космодромом это еще трудно назвать, на 100 километров с нее ничего не поднималось вверх) в Бока-Чика, которую Маск с недавних пор окрестил «Звездной базой» (Starbase), постоянно что-то происходит.

Состояние прототипов Starship и Super Heavy по наблюдениям команды NASASpaceFlight на 18 апреля Источник изображения: NASASpaceFlight, Marcus House

Тестовые изделия с номерами 12-14 были заброшены еще на стадии минимально готовности, теперь там собирают как минимум семь прототипов: пять космических кораблей (SN16-20, SN15 готов) и два ускорителя (первых ступеней BN2-3). Одновременно с этим активно возводят орбитальный стартовый стол и башню обслуживания к нему. Дорабатывают здание вертикальной сборки, а по тем же технологиям, что и Starship, уже изготовили несколько баков для хранения запасов горючего и окислителя.

На протяжении последней недели дороги в окрестностях несколько раз перекрывали. Поначалу создавалось впечатление, что виной тому — долгожданные огневые испытания, но они так и не состоялись. Зато по шоссе несколько раз перевезли массивные металлические конструкции и даже колоссальный кран. Готова и уже вовсю используется специальная конструкция из металлических труб для сборки и испытаний носовых обтекателей Starship.

Чего ждать и ждать ли вообще

Судя по вышеописанному уведомлению о возможной эвакуации, можно предположить, что в пятницу огневые испытания все-таки проведут. А вот через какое время SN15 наконец взлетит, вопрос открытый. Еще до «боевых» тестов один его двигатель заменили: вполне вероятно, SpaceX начала еще пристальнее искать малейшие дефекты в революционных Raptor. Так что, если 23-го числа какой-то из агрегатов выдаст хоть сколь-нибудь аномальные показатели, прототип ждет очередная частичная переборка. Притом что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уже устало выдавать разрешения на испытания, которые так и не проходят.

Есть ли шансы, что SN15 наконец-то выполнит возложенную на него миссию и сможет благополучно сесть? Есть, и несравненно более высокие, чем у его предшественников, но в таком тотализаторе участвовать мы бы все равно не стали. Да, SpaceX нет равных в быстром накоплении опыта и оперативном устранении недочетов. Но уж слишком амбициозная задача. Так что фанатам Маска уготовано еще много поводов для беспокойства, а любителям позубоскалить на тему очередного «быстрого незапланированного демонтажа» — пищи для едких комментариев. Таков путь.