SpaceX провела худший стрим худших испытаний Starship. SN11 потерян при посадке

Сегодня состоялись очередные летные испытания прототипа многоразового космического корабля Starship. Они оказались провальными сразу по нескольким пунктам. И если проблемы во время онлайн-трансляции из Бока-Чика можно простить, то четвертая подряд потеря летательного аппарата удручает.

Если вкратце: прототип с номером SN11 взлетел, последовательно отключая двигатели, поднялся на высоту десять километров и выполнил переворот в воздухе. Затем он спланировал «брюхом вниз» до высоты в тысячу метров и повторно запустил двигатели. В общем до этого момента все шло, как запланировано: подобные маневры мы уже видели три раза.

На отметке 05:49 после старта видеосигнал с прототипа космического корабля прервался, а затем на официальной трансляции послышались подозрительные звуки. Что именно происходило, сказать трудно, — все-таки диктор находился на удалении от посадочной площадки. Однозначно различимы звуки работы реактивных двигателей, несколько небольших щелчков или хлопков (будто пыль или мелкие обломки разлетаются) и мощный удар металла обо что-то твердое и жесткое.

Через несколько секунд многозначительной тишины Джон Инспрукер (John Insprucker), ведущий стрима, подтвердил, что летательный аппарат потерян. По его словам, «еще один захватывающий тест Starship завершился». Что самое печальное, как Джон отметил в самом конце трансляции, потеряны все данные с SN11. Как это понимать, пока не понятно: либо на установление причин аварии уйдет масса времени, пока инженеры не восстановят черные ящики, либо мы всего лишь не дождемся четкой картинки с этих испытаний.

А видео было поистине ужасным, такого качества стримов у SpaceX не было давно. Начать стоит с того, что погода в Бока-Чика испортилась аккурат за час до тестового полета, и весь космодром заволокло густым туманом. Ситуация штатная, местный климат очень переменчив, а туман запускам далеко не всегда помеха, но их футуристичный вид превратился в депрессивный. Момент старта можно было определить по окончанию отсчета и слабому зареву вдалеке.

Starship SN11. Есть все основания предполагать, что этого пламени в районе турбонасоса ближнего левого двигателя в норме быть не должно. Источник: ©SpaceX, YouTube

Starship SN11. Вид изнутри бака с жидким метаном. Источник: ©SpaceX, YouTube

Вид на посадочную площадку, где лежат обломки Starship SN11. Источник: ©Michael Baylor, Twitter

Что интересно, на этот раз зрителей порадовали новой камерой, которая расположена внутри бака со сжиженным метаном (06:21 на официальной трансляции). Насколько можно судить, SpaceX впервые показывает вид изнутри заправленного Starship. На этапе набора высоты проявились и довольно беспокоящие симптомы у двигателей Raptor. Трудно сказать, серьезная это проблема или нет, но у одного из них во время работы вырывалось пламя из трубопровода в районе камеры сгорания и турбонасоса (особенно сильная вспышка на отметке 06:14).

В дополнение к этому можно придраться к цвету выхлопа двигателей — он похож на тот, что бывает при излишне обогащенной топливом смеси. Хотя, может, эффект обусловлен туманом, в котором так отсвечивает пламя. В любом случае почти сразу трансляция начинает прерываться черными или замершими кадрами, налицо какие-то проблемы со связью. Ситуация становится практически невыносимой ближе к наивысшей точке траектории. «Фризы» все дольше, от некоторых камер просто нет сигнала.

Завершается видеоряд в момент зажигания двигателей для тормозного импульса на высоте около километра. Картинка почти сразу замирает, что происходит дальше — неясно. Портал NASASpaceflight тоже вел трансляцию, причем и со своей камеры, установленной неподалеку от стартового стола. На ней видно, как мимо пролетают ошметки Starship SN11: очевидно, он упал вне «поля зрения». По словам одного из ведущих, обломки даже задели камеру, а один из них (шарообразный дымящийся объект на переднем плане) пролетел совсем рядом.

Судя по всему, после этих испытаний программу разработки многоразового космического корабля Starship ждут серьезные изменения. Из четырех прыжков на высоту в 10 километров полностью успешным не был ни один. Почти все прототипы по разным причинам разбивались при посадке, а один смог сесть вертикально, но скорость касания с площадкой оказалась слишком высокой. Он взорвался из-за полученных повреждений через несколько минут. Да, львиная доля плана полетов каждый раз выполнялась, и специалисты SpaceX получили массу полезных данных, но полноценного успеха все нет.

Следующий летный прототип — SN15, номера с 12-го по 14-й пропущены. В него планируют внести большое количество изменений. В числе прочего — пересмотрят механизм подвеса двигателей к силовой структуре корабля. Возможно, это устранит все проблемы с тягой при посадке и образованием пламени в полете. Остается ждать и надеяться на успех. Цель команды в Бока-Чика — первый орбитальный полет летом.