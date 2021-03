SpaceX провела худший стрим худших испытаний Starship. SN11 потерян при посадке

Сегодня состоялись очередные летные испытания прототипа многоразового космического корабля Starship. Они оказались провальными сразу по нескольким пунктам. И если проблемы во время онлайн-трансляции из Бока-Чика можно простить, то четвертая подряд потеря летательного аппарата удручает.

Если вкратце: прототип с номером SN11 взлетел, последовательно отключая двигатели, поднялся на высоту десять километров и выполнил переворот в воздухе. Затем он спланировал «брюхом вниз» до высоты в тысячу метров и повторно запустил двигатели. В общем до этого момента все шло, как запланировано: подобные маневры мы уже видели три раза.

На отметке 05:49 после старта видеосигнал с прототипа космического корабля прервался, а затем на официальной трансляции послышались подозрительные звуки. Что именно происходило, сказать трудно, — все-таки диктор находился на удалении от посадочной площадки. Однозначно различимы звуки работы реактивных двигателей, несколько небольших щелчков или хлопков (будто пыль или мелкие обломки разлетаются) и мощный удар металла обо что-то твердое и жесткое.

Через несколько секунд многозначительной тишины Джон Инспрукер (John Insprucker), ведущий стрима, подтвердил, что летательный аппарат потерян. По его словам, «еще один захватывающий тест Starship завершился». Что самое печальное, как Джон отметил в самом конце трансляции, потеряны все данные с SN11. Как это понимать, пока не понятно: либо на установление причин аварии уйдет масса времени, пока инженеры не восстановят черные ящики, либо мы всего лишь не дождемся четкой картинки с этих испытаний.

А видео было поистине ужасным, такого качества стримов у SpaceX не было давно. Начать стоит с того, что погода в Бока-Чика испортилась аккурат за час до тестового полета, и весь космодром заволокло густым туманом. Ситуация штатная, местный климат очень переменчив, а туман запускам далеко не всегда помеха, но их футуристичный вид превратился в депрессивный. Момент старта можно было определить по окончанию отсчета и слабому зареву вдалеке.

Что интересно, на этот раз зрителей порадовали новой камерой, которая расположена внутри бака со сжиженным метаном (06:21 на официальной трансляции). Насколько можно судить, SpaceX впервые показывает вид изнутри заправленного Starship. На этапе набора высоты проявились и довольно беспокоящие симптомы у двигателей Raptor. Трудно сказать, серьезная это проблема или нет, но у одного из них во время работы вырывалось пламя из трубопровода в районе камеры сгорания и турбонасоса (особенно сильная вспышка на отметке 06:14).

В дополнение к этому можно придраться к цвету выхлопа двигателей — он похож на тот, что бывает при излишне обогащенной топливом смеси. Хотя, может, эффект обусловлен туманом, в котором так отсвечивает пламя. В любом случае почти сразу трансляция начинает прерываться черными или замершими кадрами, налицо какие-то проблемы со связью. Ситуация становится практически невыносимой ближе к наивысшей точке траектории. «Фризы» все дольше, от некоторых камер просто нет сигнала.

Our last views of #Starship #SN11's flight, now with sound!

