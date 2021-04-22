Российский Су-57 доработают

Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет выступать носителем и ведущим малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

Агентство пишет, что реализация заявленных возможностей потребует доработки самолета. По словам источника, один Су-57 сможет переносить БПЛА на внутренней и внешней подвесках, а взаимодействие между истребителем и беспилотниками будет осуществляться в реальном времени.

Среди задач, которые будут решать ведомые БПЛА, собеседник назвал, в частности, радиоэлектронную борьбу, разведку и нанесение ударов.

В апреле американский журнал The National Interest признал, что ни один самолет в мире не способен «убить» американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, кроме, возможно, российского Су-57.

В феврале «Известия», ссылаясь на источники Минобороны России, сообщили, что военное ведомство планирует на две-три эскадрильи истребителей Су-57 создавать одну с их ведомыми — тяжелыми ударными БПЛА С-70 «Охотник».

Первый серийный Су-57 Воздушно-космические силы России получили в декабре 2020-го.

В декабре 2019 года стало известно, что разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц истребителя пятого поколения.

Иван Потапов